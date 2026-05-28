Cortes de luz no serán en ciudades enteras; así se aplicará la suspensión del servicio

El Ministerio de Energía señala que los cortes por mantenimientor serán focalizados y no afectarán a todos los cantones del país.

Los cortes de luz en Ecuador no serán generalizados. Las desconexiones programadas por mantenimiento del sistema eléctrico se aplicará en sectores específicos de 54 cantones de los más de 220 que hay en Ecuador. Así lo detalla el Ministerio de Ambiente y Energía.

Según informó esa Cartera de Estado, las interrupciones se realizarán durante los fines de semana del 30 y 31 de mayo y 6 y 7 de junio de 2026, con el objetivo de ejecutar tareas de mantenimiento y repotenciación en líneas de transmisión, subtransmisión y alimentadores primarios.

El Gobierno Nacional indicó, este jueves 28 de mayo de 2026, que estas acciones buscan "prevenir posibles afectaciones derivadas del fenómeno climático de El Niño".

Días con cortes de luz no se cobrarán en la planilla

Aunque en la mayoría de sectores los cortes tendrán una duración aproximada de cuatro horas, en el cronograma del Ministerio de Energía se detalla que las desconexiones no abarcarán a todos los cantones del país.

Además, dentro de esos cantones, las suspensiones eléctricas tampoco serán totales, sino focalizadas en determinados barrios o zonas específicas.

Por ejemplo, en Quito los cortes anunciados afectarán únicamente a los sectores de Alangasí, Barrio Nuevo, Cristianía y Epiclachica.

También existen ciudades donde las interrupciones se aplicarán solo en fechas puntuales. En el caso de Guayaquil, los cortes fueron anunciados únicamente para el 30 y 31 de mayo.

Mientras tanto, en la provincia de El Oro habrá desconexiones el sábado 30 de mayo, no el domingo 31, pero sí volverán a registrarse durante el 6 y 7 de junio.

En este enlace puede revisar los horarios y zonas de cortes de luz por provincias