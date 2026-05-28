Israel y Rusia incluidos en lista negra de la ONU de violencias sexuales en conflictos

Las fuerzas de seguridad israelíes y rusas han sido incluidas en la lista de la ONU sobre violencias sexuales en conflictos, principalmente en relación a acusaciones presentadas por prisioneros, según un informe anual al que tuvo acceso la AFP el jueves.

En agosto pasado, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió a Israel y Rusia sobre el riesgo de ser incluidos en esta lista. Pero "Naciones Unidas ha seguido registrando incidentes y manifestaciones de violencia sexual" en el contexto de la guerra en Ucrania y los territorios palestinos ocupados, según su nuevo informe, que se enviará próximamente a los miembros del Consejo de Seguridad.