Sentencian a 10 años de prisión a pareja, hermano y otros familiares de alias 'Fito'

Caso Blanqueo Fito: La Fiscalía presentó su alegato inicial contra los procesados en esta causa.

El caso 'Blanqueo Fito', que procesaba a 17 personas naturales, entre ellas la pareja, el hermano y el cuñado de Adolfo Macías Villamar, y cuatro jurídicas, por lavado de activos, llegó a su desenlace.

Este jueves 28 de mayo de 2026, un Tribunal penal sentenció por lavado de activos, a 10 años de prisión a varios de los procesados:

Yandry Nicomedes Macías Villamar: hermano de alias 'Fito'.

Verónica Narcisa Briones Zambrano: pareja sentimental de alias 'Fito'.

Ángel Hermelindo Briones: padre de Verónica Briones.

Dolores Onila Zambrano: madre de Verónica Briones.

José Gregorio Briones: hermano de Verónica Briones.

Asimismo, se condenó a Jorge Alberto Peñarrieta, cuñado de Adolfo Macías, a siete años de prisión.

El Tribunal dispuso la disolución y liquidación de las empresas Ferro Mundo y Queenwater.

Verónica Briones, huésped de La Roca

La pareja sentimental de alias 'Fito' habría ingresado cerca de USD 2,4 millones al sistema financiero ecuatoriano.

Es una de las 61 prisioneras que fueron trasladadas a la cárcel La Roca, de Guayaquil, el pasado 8 de abril de 2026.

Sin embargo, el 16 de mayo pasado, la defensa técnica de Briones solicitó su cambio de La Roca a una cárcel de Jipijapa, en Manabí.

La investigación de la causa inició el 3 de abril de 2024, con base en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

El documento señalaba presuntas irregularidades financieras vinculadas al círculo familiar de Macías Villamar, identificado como líder de Los Choneros.