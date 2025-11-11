Padres confirman que hallaron prendas de Lucas Campaña que desapareció en el cerro Puñay

Niño de 11 años desapareció en el cerro Puñay el 9 de noviembre del 2025.

La desaparición de Lucas Campaña en el cerro Puñay mantiene en vilo a Ecuador. El niño de 11 años desapareció el domingo 9 de noviembre de 2025 y desde entonces se desconoce su ubicación.

Con drones se sobrevoló la zona desde la mañana de este martes 11 de noviembre para localizar al menor de edad. En el lugar, ciudadanos que participan en la búsqueda y personal del Cuerpo de Bomberos de Riombamba hallaron prendas y pertenencias de Lucas en diferentes zonas.

Lucas junto a sus padres y dos hermanas fueron a escalar el cerro Puñay. El domingo cuando se disponían a regresar, su familia decidió ascender a un lugar ás alto para tomarse fotografías y orar, pero el niño no participó de esa actividad y en cuestión de segundos desapareció, según el testimonio de su madre.

"Ya íbamos a bajar. Subimos a un lugar más alto para tomarmos fotos y mi bebé estaba a unos dos metros de mí, estaba acostado en el césped. Nos pusimos a orar. Cuando nos dimos la vuelta ya no estaba mi bebé", señaló desconsolada la madre a los medios de comunicación.

Al no encontrarlo pensaron que había descendido solo y de inmediato su hermana mayor bajó apresurada para corroborar que él estaba ahí.

"La nena más grande bajó corriendo en menos de una hora y me grita desde abajo: 'El Lucas no está'. Yo deje botando todas las cosas y le llamé a mi esposo, que estaba por la piedra negra, y le dije: 'Mi hijo no está'", recordó la mujer, entre lágrimas.

La pareja regresó a buscarlo nuevamente por la parte alta, pero no obtuvieron resultados. La comunidad les ayudó mientras llegaban los bomberos, pero no se pudieron encontrar rastros del menor.

Este martes, con la ayuda de los drones se pudo localizar el gorro, buzo, poncho y dulces que tenía en la maleta Lucas. Unos metros más abajo, una ciudadana encontró sus zapatos.

"Si lo encuentran no me le hagan daño, que me lo regresen con bien. Es una criatura inocente, solo tiene 11 añitos", suplicó su madre a quienes lo hayan visto o encontrado.