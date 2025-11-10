Organismos de socorro buscan a un niño de 11 años que se perdió en el cerro Puñay, en Chimborazo

Familiares del menor lo buscan en el cerro Puñay, en Chimborazo.

El niño Lucas Gabriel Campaña, de 11 años de edad, se perdió en el cerro Puñay, en el cantón Chunchi, provincia de Chimborazo, el domingo 9 de noviembre del 2025, informó la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Equipos de emergencia, locales y nacionales se movilizaron hacia esa provincia este lunes 11 de noviembre del 2025 para continuar con su búsqueda. En la zona se encuentran miembros de la Cruz Roja Ecuatoriana, bomberos de Chunchi y de Riobamba, guías turísticos y familiares del menor.

El niño de 11 años fue identificado como Lucas Gabriel Campaña por el presidente del GAD Parroquial Rural de Llagos, Cristo Loja, en una publicación en Facebook donde difundió varias fotografías del menor.

Según información de medios locales, el menor se extravió pasadas las 08:30 del domingo, cuando regresaba del cerro Puñay con sus familiares.

Riesgos informó que el Cuerpo de Bomberos de Riobamba realiza sobrevuelos en la zona alta del Cerro Puñay para encontrar a Lucas.