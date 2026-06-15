La vía Cuenca-Girón-Pasaje continúa bloqueada, existen toneladas de tierra y rocas

La vía Cuenca-Girón-Pasaje permanece cerrada indefinidamente debido a deslizamientos de gran magnitud.

Las autoridades trabajan en la remoción de más de 40 000 metros cúbicos de tierra y rocas que obstruyen tramos críticos, principalmente entre los kilómetros 76 y 105.

Según la información, los trabajos avanzan de forma permanente, pero aún no existe una fecha estimada de apertura, informaron este 15 de junio.

"Un trabajo de 6 días intensos con maquinaria permitió que se abra el paso en el sector Tendales de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Las tareas de desalojo de lodo y rocas de gran tamaño continúan", indicó el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).

Se sugiere tomar rutas alternas:

Para trasladarse, las autoridades han establecido rutas alternas: