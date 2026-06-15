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Ecuador

La vía Cuenca-Girón-Pasaje continúa bloqueada, existen toneladas de tierra y rocas

Equipos trabajan en el lugar para habilitar la vía, sin embargo, aún no se establece una fecha exacta. 

Vía Cuenca-Girón-Pasaje

MIT

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

15 jun 2026 - 16:34

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La vía Cuenca-Girón-Pasaje permanece cerrada indefinidamente debido a deslizamientos de gran magnitud. 

Las autoridades trabajan en la remoción de más de 40 000 metros cúbicos de tierra y rocas que obstruyen tramos críticos, principalmente entre los kilómetros 76 y 105. 

Según la información, los trabajos avanzan de forma permanente, pero aún no existe una fecha estimada de apertura, informaron este 15 de junio.

"Un trabajo de 6 días intensos con maquinaria permitió que se abra el paso en el sector Tendales de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Las tareas de desalojo de lodo y rocas de gran tamaño continúan", indicó el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).

Se sugiere tomar rutas alternas: 

Para trasladarse, las autoridades han establecido rutas alternas:

  • Vehículos livianos: Cuenca-Molleturo-El Empalme
  • Vehículos pesados: Zhud-Cochancay-El Triunfo

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