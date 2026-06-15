La vía Cuenca-Girón-Pasaje continúa bloqueada, existen toneladas de tierra y rocas
Equipos trabajan en el lugar para habilitar la vía, sin embargo, aún no se establece una fecha exacta.
Vía Cuenca-Girón-Pasaje
MIT
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Actualizado:
15 jun 2026 - 16:34
La vía Cuenca-Girón-Pasaje permanece cerrada indefinidamente debido a deslizamientos de gran magnitud.
Las autoridades trabajan en la remoción de más de 40 000 metros cúbicos de tierra y rocas que obstruyen tramos críticos, principalmente entre los kilómetros 76 y 105.
Según la información, los trabajos avanzan de forma permanente, pero aún no existe una fecha estimada de apertura, informaron este 15 de junio.
"Un trabajo de 6 días intensos con maquinaria permitió que se abra el paso en el sector Tendales de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Las tareas de desalojo de lodo y rocas de gran tamaño continúan", indicó el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).
Se sugiere tomar rutas alternas:
Para trasladarse, las autoridades han establecido rutas alternas:
- Vehículos livianos: Cuenca-Molleturo-El Empalme
- Vehículos pesados: Zhud-Cochancay-El Triunfo
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