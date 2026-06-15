Hallan restos humanos junto a un basurero en Manta

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Restos humanos fueron hallados la mañana de este lunes 15 de junio de 2026 en la parroquia Los Esteros, en Manta, Manabí.

La parte del cuerpo se encontraba junto a un balde de basura, abandonado en las cercanías de una estación del Cuerpo de Bomberos de la localidad.

De acuerdo con la información policial, el resto humano fue colocado junto al balde plástico.

Conmoción en la ciudadanía por hechos violentos

Autoridades acordonaron el sector y la evidencia al Centro Forense de Manta para identificar a la víctima. También para determinar las causas del nuevo hecho violento.

Este nuevo suceso se reportó pocas horas después del asesinato de la fiscal de Manabí, Alexandra Bravo, y su hermana Olinda Bravo, lo que ha generado conmoción en la ciudadanía.