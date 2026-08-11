Horas suplementarias y extraordinarias: ¿cuánto deben pagarte si trabajas fuera de tu jornada?

Guía laboral: ¿Cómo se calculan las horas suplementarias y extraordinarias en Ecuador?

Trabajar después de la jornada habitual no significa que todas las horas adicionales se paguen igual.

En Ecuador existen diferencias entre horas suplementarias y horas extraordinarias, según el horario y el día en que se realice el trabajo.

¿Qué son las horas suplementarias?

Cuando un trabajador termina su jornada de ocho horas y continúa trabajando, ese tiempo puede considerarse hora suplementaria.

Si las horas adicionales se realizan después de la jornada y hasta antes de la medianoche, tienen un recargo del 50% sobre el valor de la hora normal.

Por ejemplo, si una persona termina su jornada habitual a las 18:00 y permanece una hora más trabajando durante la noche, esa hora debe calcularse con el recargo correspondiente.

El valor final dependerá del salario que recibe el trabajador y de su jornada laboral.

¿Cuándo se consideran horas extraordinarias?

Las horas extraordinarias corresponden al trabajo realizado entre las 00:00 y las 06:00. En este caso, el recargo establecido es del 100% sobre el valor de la hora normal.

Esto significa que una hora trabajada durante ese período no se calcula de la misma manera que una hora adicional realizada antes de la medianoche.

El horario en el que se realiza el trabajo determina el porcentaje de recargo.

Tabla de Horas Extras y Suplementarias Tipo de Hora Extra Horario de trabajo Días de aplicación Recargo sobre la hora normal Suplementarias Después de tu jornada normal y hasta las 24:00 (medianoche). Días hábiles ordinarios (ej: lunes a viernes). 50 %

(Hora normal + la mitad de su valor). Extraordinarias Entre las 00:00 y las 06:00. Días hábiles ordinarios. 100 %

(El doble del valor de tu hora normal). Feriados / Descanso Cualquier horario. Fines de semana (sábado y domingo) o feriados. 100 %

(El doble del valor de tu hora normal).

Trabajar en feriados tiene otro recargo

Las horas trabajadas durante feriados y días de descanso obligatorio, cuando corresponda según la relación laboral, también tienen un recargo del 100%.

Por eso, trabajar un sábado, domingo o feriado no necesariamente se calcula igual que una jornada ordinaria.

El trabajador debe revisar las condiciones de su contrato y la forma en que se organiza su jornada para determinar cuándo corresponde este pago adicional.

Hay un límite para las horas suplementarias

El Código de Trabajo del Ecuador también establece límites, en sus artículos 47, 49 y 50, para proteger el tiempo de descanso de los trabajadores.

En este cuerpo legal el Ministerio de Trabajo señala que no se pueden superar cuatro horas suplementarias en un día, ni 12 horas suplementarias a la semana.

Estos límites buscan evitar que la jornada laboral se extienda de manera excesiva. Las horas adicionales, además, deben cumplir las condiciones previstas por la normativa laboral.

¿Cómo se calcula el valor de una hora?

Para conocer cuánto debe recibir un trabajador por una hora suplementaria o extraordinaria, primero se debe determinar el valor de su hora de trabajo normal. Sobre esa cantidad se aplica el recargo que corresponda.

Con un recargo del 50%, la hora adicional equivale al valor normal de la hora más la mitad de ese valor. Con un recargo del 100%, el trabajador recibe el doble del valor de su hora ordinaria.

Por ejemplo: Si ganas USD 4.00 por hora normal, una hora suplementaria te la pagarán a USD 6.00 (50% de recargo), mientras que una hora extraordinaria, de madrugada o en domingo, te la pagarán a USD 8.00 (100 % de recargo).

¿Las horas extras influyen en otros beneficios?

El pago de estas horas adicionales puede formar parte de la remuneración que se considera para determinados beneficios laborales, de acuerdo con las reglas aplicables a cada uno.

Entre los rubros que pueden verse relacionados están los décimos, fondos de reserva y vacaciones, por lo que es importante que el trabajador revise que las horas efectivamente trabajadas y sus respectivos pagos consten correctamente.

La diferencia está en el horario

La principal diferencia entre ambas categorías está en cuándo se realiza el trabajo adicional.

Las horas suplementarias corresponden, en términos generales, al tiempo trabajado después de la jornada y hasta las 24:00, con un recargo del 50%.

En cambio, las horas extraordinarias corresponden al trabajo realizado entre las 00:00 y las 06:00, con un recargo del 100%. Los feriados y días de descanso obligatorio también tienen un recargo del 100% cuando corresponde su aplicación.

¿Qué debe revisar un trabajador?

Si una persona trabaja regularmente después de su jornada, debe revisar sus horarios, contrato, registro de asistencia y roles de pago.

Estos documentos permiten comprobar las horas trabajadas y verificar si fueron pagadas con el recargo correspondiente.

En caso de detectar diferencias, el trabajador puede solicitar información sobre el cálculo realizado por su empleador y acudir a los canales correspondientes del Ministerio de Trabajo para conocer las opciones disponibles.

Conocer la diferencia ayuda a verificar el pago

Las horas suplementarias y extraordinarias tienen recargos y condiciones diferentes.

Identificar el horario en el que se trabajó y el día en que se realizó la actividad permite saber qué tipo de pago corresponde.

Conocer estas diferencias permite a los trabajadores revisar sus roles de pago y verificar que las horas adicionales sean reconocidas correctamente, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación laboral ecuatoriana.