Inocar alerta cuándo sería la etapa más intensa del fenómeno El Niño en Ecuador

El fenómeno El Niño podría alcanzar una intensidad entre moderada y fuerte en diciembre de 2026.

Existen señales iniciales del desarrollo del fenómeno de El Niño en el Pacífico Ecuatorial. Así lo estableció el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen), este lunes 15 de junio de 2026.

A esta conclusión se llegó tras analizar los datos oceanográficos y meteorológicos más recientes obtenidos frente a las costas de Ecuador.

Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar) señaló que las condiciones observadas en el Pacífico Central Ecuatorial son consistentes con una etapa temprana de formación del fenómeno climático.

¿Cuándo será la etapa más intensa de El Niño?

Según el informe de ERFEN, los modelos internacionales estiman una probabilidad del 63% de que el evento alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026. Actualmente no se prevén impactos significativos en las precipitaciones de Ecuador.

El comité explicó que la evaluación nacional no depende únicamente de las condiciones registradas en el Pacífico Central, sino también de la evolución de la región Niño 1+2, ubicada frente a las costas ecuatorianas, así como de otros factores océano-atmósfera que influyen en los posibles efectos en el país.

Los dos años más devastadores del fenómeno El Niño

Actualmente, el Índice Ecuatoriano del Fenómeno El Niño (IEFEN) permanece en categoría de Observación, mientras las autoridades mantienen un seguimiento permanente de las variables que podrían determinar la evolución del evento.

Según la proyección preliminar del ERFEN, si las condiciones actuales persisten, el fenómeno podría alcanzar una intensidad entre moderada y fuerte durante su fase de mayor desarrollo, la cual comenzaría probablemente en diciembre de 2026. No obstante, los expertos recalcan que la intensidad final continuará definiéndose según avance el desarrollo del fenómeno.