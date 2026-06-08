Dos personas desaparecidas tras aluvión en La Maná, provincia de Cotopaxi

Un aluvión se registró en La Maná, provincia de Cotopaxi.

Un aluvión en La Maná, provincia de Cotopaxi, dejó dos personas desaparecidas la tarde de este lunes 8 de junio de 2026.

De acuerdo con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, dos personas fueron reportadas como desaparecidas tras el aluvión.

El aluvión se produjo en el recinto La Viuda, en la parroquia Pucayacu. El deslizamiento ocasionó el cierre de una vía de tercer orden.

El Cuerpo de Bomberos de La Maná acudió al sitio para atender la emergencia. Mientras tanto se llevan a cabo labores de búsqueda.

Las fuertes lluvias han ocasionado emeergencias en diferentes provincias, mientras los municipios preparan sus planes para enfrentar la llegada del fenómeno de El Niño.