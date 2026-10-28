Cuenca tendrá cierres viales por más de ocho horas este jueves 29 de octubre

La EMOV anunció cierres viales de 07:00 a 15:30 este jueves 29 de octubre por el desfile estudiantil en Cuenca.

Cuenca tendrá cierres viales durante ocho horas y media este jueves 29 de octubre de 2026, debido al desfile estudiantil que se realizará por los 206 años de independencia de la ciudad.

La Empresa Municipal de Movilidad (EMOV EP) informó que las restricciones vehiculares se aplicarán desde las 07:00 hasta las 15:30 en varias calles del Centro Histórico, aunque el evento comenzará a las 09:00.

El desfile, denominado Cuenca entre Monumentos y Memorias, reunirá a aproximadamente 2 000 estudiantes de 33 instituciones educativas fiscales, fiscomisionales y particulares.

¿Qué calles estarán cerradas en Cuenca?

Según la información difundida por la EMOV, el recorrido comenzará en el parque San Blas, continuará por la calle Simón Bolívar y finalizará en el sector del parque Calderón.

Además, desde las 07:00 se concentrarán estudiantes y carros alegóricos en las calles Bolívar y República.

La EMOV desplegará agentes civiles de tránsito para controlar la circulación en los puntos de mayor congestión y recomienda a los conductores utilizar vías alternas.

El horario anunciado corresponde al operativo general y no significa necesariamente que todas las calles permanecerán cerradas simultáneamente.