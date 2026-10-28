Cuenca será la sede de la gran final de la Copa Ecuador 2026 en el Alejandro Serrano Aguilar

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó la noticia. Cuenca albergará la gran final de la Copa Ecuador 2026. El estadio Alejandro Serrano Aguilar vestirá sus mejores galas. La ciudad se prepara para recibir a miles de aficionados. El comercio local anticipa un impacto económico muy positivo.

El encuentro decisivo se disputará a partido único. La fecha tentativa programada es el 2 de diciembre. Autoridades locales celebraron la designación de la sede austral. Las comisiones técnicas ya inspeccionan las instalaciones del escenario deportivo. Se planifican obras de acondicionamiento en iluminación y accesos.

La fiesta del balompié nacional llega a la capital azuaya. Los hoteles prevén una ocupación máxima para ese fin de semana. Restaurantes y comercios ajustan sus horarios y logística de atención. La gastronomía tradicional cuencana será otro de los grandes atractivos. El turismo deportivo vuelve a ser un motor de desarrollo.

En lo deportivo, el torneo atraviesa su etapa más emocionante. Cuatro clubes buscan su boleto al duelo definitivo en Cuenca. Las semifinales prometen partidos de alta intensidad y pronóstico reservado. Ningún equipo quiere quedarse fuera de la gran cita austral. La copa busca un nuevo campeón para su historial.

El plan de seguridad para el evento ya está en marcha. La Policía Nacional coordinará operativos dentro y fuera del estadio. Se instalarán anillos de control en las avenidas principales de la ciudad. El objetivo principal es garantizar una jornada pacífica e inolvidable. La afición espera vivir una auténtica fiesta del fútbol.

Las entradas saldrán a la venta semanas antes del encuentro. Se habilitarán canales digitales para evitar largas filas presenciales. La demanda de boletos promete ser histórica en la región. Cuenca se alista para coronar al nuevo monarca del fútbol ecuatoriano. Todo está listo para una cita con la historia.