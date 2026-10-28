Trolebús y Ecovía tendrán horarios especiales durante el feriado de noviembre en Quito
El Trolebús, la Ecovía y los buses alimentadores modificarán sus horarios de atención durante el feriado del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2026. Algunos circuitos no estarán habilitados.
El trolebús y la ecovía modificarán sus horarios por el feriado de noviembre.
Quito informa.
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Actualizado:
28 oct 2026 - 12:46
El Trolebús, la Ecovía y los buses alimentadores de Quito operarán con horarios especiales durante el feriado de noviembre de 2026. La medida estará vigente desde el sábado 31 de octubre hasta el martes 3 de noviembre, por los días de descanso de Difuntos y la Independencia de Cuenca.
La Empresa de Transporte de Pasajeros de Quito informó que el servicio se mantendrá durante los cuatro días, aunque con cambios en los horarios de circulación y la suspensión temporal de determinados circuitos.
Los horarios variarán según el día. El sábado 31 de octubre y el martes 3 de noviembre, los corredores principales funcionarán hasta las 21:00, mientras que el domingo 1 y lunes 2 de noviembre terminarán sus recorridos una hora antes.
Horarios del Trolebús y Ecovía durante el feriado
Para atender la demanda de pasajeros, el sábado 31 de octubre y martes 3 de noviembre estarán disponibles 123 unidades, distribuidas entre 51 del Trolebús y 72 de la Ecovía.
En cambio, el domingo 1 y lunes 2 de noviembre circularán 103 unidades: 40 del Trolebús y 63 de la Ecovía.
Además de los cambios de horario, algunos circuitos suspenderán sus operaciones durante los días de descanso.
En el Trolebús, el circuito Morán Valverde – El Labrador (C2) no estará habilitado durante el feriado.
En la Ecovía, las suspensiones dependerán del día:
- Sábado 31 de octubre y martes 3 de noviembre: no operará el circuito E4, Quitumbe – Playón de la Marín.
- Domingo 1 y lunes 2 de noviembre: no estarán habilitados los circuitos E1, Guamaní – De las Universidades, y E2, Quitumbe – Río Coca.
Los usuarios que habitualmente utilizan estas rutas deberán planificar sus desplazamientos y verificar las opciones de conexión disponibles.
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