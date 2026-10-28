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Quito

Trolebús y Ecovía tendrán horarios especiales durante el feriado de noviembre en Quito

El Trolebús, la Ecovía y los buses alimentadores modificarán sus horarios de atención durante el feriado del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2026. Algunos circuitos no estarán habilitados.

El trolebús y la ecovía modificarán sus horarios por el feriado de noviembre.

Quito informa.

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

28 oct 2026 - 12:46

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El Trolebús, la Ecovía y los buses alimentadores de Quito operarán con horarios especiales durante el feriado de noviembre de 2026. La medida estará vigente desde el sábado 31 de octubre hasta el martes 3 de noviembre, por los días de descanso de Difuntos y la Independencia de Cuenca.

La Empresa de Transporte de Pasajeros de Quito informó que el servicio se mantendrá durante los cuatro días, aunque con cambios en los horarios de circulación y la suspensión temporal de determinados circuitos.

Los horarios variarán según el día. El sábado 31 de octubre y el martes 3 de noviembre, los corredores principales funcionarán hasta las 21:00, mientras que el domingo 1 y lunes 2 de noviembre terminarán sus recorridos una hora antes.

Horarios del Trolebús y Ecovía durante el feriado 

Fecha Trolebús y Ecovía Alimentadores
Sábado 31 de octubre 06:00 a 21:00 06:00 a 21:30
Domingo 1 de noviembre 06:00 a 20:00 06:00 a 20:30
Lunes 2 de noviembre 06:00 a 20:00 06:00 a 20:30
Martes 3 de noviembre 06:00 a 21:00 06:00 a 21:30

Fuente: Empresa de Transporte de Pasajeros de Quito.
Elaborado con IA.

Para atender la demanda de pasajeros, el sábado 31 de octubre y martes 3 de noviembre estarán disponibles 123 unidades, distribuidas entre 51 del Trolebús y 72 de la Ecovía.

En cambio, el domingo 1 y lunes 2 de noviembre circularán 103 unidades: 40 del Trolebús y 63 de la Ecovía.

Además de los cambios de horario, algunos circuitos suspenderán sus operaciones durante los días de descanso.

En el Trolebús, el circuito Morán Valverde El Labrador (C2) no estará habilitado durante el feriado.

En la Ecovía, las suspensiones dependerán del día:

  • Sábado 31 de octubre y martes 3 de noviembre: no operará el circuito E4, Quitumbe – Playón de la Marín.
  • Domingo 1 y lunes 2 de noviembre: no estarán habilitados los circuitos E1, Guamaní – De las Universidades, y E2, Quitumbe – Río Coca.

Los usuarios que habitualmente utilizan estas rutas deberán planificar sus desplazamientos y verificar las opciones de conexión disponibles.

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