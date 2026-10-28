¡EN VIVO! Delfín vs. IDV del Valle por la semifinal de ida de Copa Ecuador; por Teleamazonas 

Delfín e Independiente del Valle protagonizan una de las llaves semifinales de la Copa Ecuador 2026. Ambos clubes aspiran a inscribir su nombre en la definición por el trofeo. La expectativa entre las hinchadas crece con cada hora de previa.

La serie semifinal arranca este miércoles 28 de octubre en Manabí. El estadio manabita albergará el encuentro de ida con una nutrida asistencia. El conjunto cetáceo intentará sacar ventaja en su fortaleza costera. El cuadro del Valle, en tanto, busca salir bien librado en territorio manabita.

El duelo de vuelta se disputará el jueves 5 de noviembre en el territorio del Negriazul. El escenario será el estadio en Sangolquí. Allí quedará sellado al primer finalista de la presente edición del torneo patrio. La paridad entre ambos planteles presagia noventa minutos de máxima tensión.

El triunfador de esta atractiva llave obtendrá su pasaje a la gran final en Cuenca. El partido decisivo se jugará el próximo 2 de diciembre en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. En la otra llave del torneo se definirá el rival tras los cruces entre Liga de Quito y Universidad Católica. Ningún equipo quiere dejar escapar la oportunidad de coronarse campeón.

Las autoridades y los clubes ya coordinan los operativos correspondientes. La seguridad e infraestructura logística están garantizadas para ambos encuentros de la serie. La afición futbolera de Manta y Sangolquí se alista para vivir intensamente este compromiso. El trofeo del certamen nacional busca un nuevo dueño.