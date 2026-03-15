El cuerpo de un joven que cayó al río Tomebamba, en Cuenca, fue recuperado

El Cuerpo de Bomberos de Cuenca realizó labores de rescate del cuerpo de un joven.

El cuerpo de un joven, que había caído al río Tomebamba, fue localizado y recuperado este domingo 15 de marzo de 2026, tras horas de búsqueda en Cuenca.

La emergencia se originó la madrugada del sábado 14 de marzo, cuando se reportó que el joven había caído al río.

Ante la alerta, el Cuerpo de Bomberos de Cuenca activó a su Equipo de Aguas Rápidas para iniciar las labores de búsqueda y rescate.

Las tareas se desarrollaron en coordinación con la Policía Nacional y familiares de la víctima, quienes permanecieron en el lugar durante las operaciones.

Según informaron los bomberos, tras la alerta de ciudadanos que observaron el cuerpo en el río, el personal de rescate logró recuperarlo y posteriormente lo entregó a la Policía Nacional para que se realicen los procedimientos legales.

Las autoridades aprovecharon el hecho para reiterar un llamado a la ciudadanía a mantener precaución y evitar acercarse a las orillas de los ríos, ya que durante la temporada invernal el caudal puede incrementarse, lo que aumenta el riesgo.