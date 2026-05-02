Siniestro en la vía a Papallacta: Choque entre tráiler y vehículo liviano deja tres fallecidos

Tragedia en la vía a Papallacta: Choque entre tráiler y vehículo liviano deja tres fallecidos

El servicio de emergencias ECU 911 reportó un fuerte impacto en la vía a Papallacta entre un tráiler cargado con gas y un automóvil liviano.

Tras la alerta, se coordinó de inmediato el despliegue de personal de la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y efectivos de los Cuerpos de Bomberos tanto de Quijos como de Quito para solventar la situación crítica.

Saldo de víctimas

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las instituciones de primera respuesta, el siniestro ha dejado un saldo lamentable:

Personas fallecidas: Tres ciudadanos perdieron la vida en el lugar del accidente.

Tres ciudadanos perdieron la vida en el lugar del accidente. Personas heridas: Tres personas resultaron con lesiones y recibieron atención médica por parte de las unidades de salud presentes.

Estado de la vía

Debido a la magnitud del choque y a la naturaleza de la carga del tráiler (gas), las labores de limpieza y remoción de escombros se mantienen activas.

El tránsito vehicular se encuentra controlado por las autoridades hasta que el personal de emergencia culmine las tareas de seguridad y se descarte cualquier riesgo adicional en la calzada.