Cuerpo del policía y montañista perdido en el volcán Tungurahua fue encontrado en una quebrada

El cuerpo del policía Darío Fabricio Caicedo Silva fue encontrado en la parte sur del volcán Tungurahua este lunes 10 de noviembre de 2025. El hallazgo fue reportado a las 07:40 por un grupo de comuneros que realizó un ascenso por el sector El Copete. El uniformado que también es montañista estaba desaparecido desde el pasado domingo 2 de noviembre.

Tras recibir la alerta, el Cuerpo de Bomberos de Baños activó de inmediato la coordinación interinstitucional con Bomberos Quito y Mejía, el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y miembros del Centro Regional de Regional de Adiestramiento Canino (CRAC) con el objetivo de iniciar las labores para recuperar el cuerpo en la zona de difícil acceso.

Las tareas de búsqueda se cumplieron durante ocho días. Los guías de alta montaña desplegaron intensas labores de búsqueda que se extendieron por más de 13 horas continuas en su última jornada. En el operativo emplearon equipos especializados de rescate y drones para cubrir amplias zonas de difícil acceso.

Los rescatistas alcanzaron hasta 4 600 metros sobre el nivel del mar, revisando cada sendero que conduce al refugio del Tungurahua, pero sin resultados positivos.

Darío Fabricio Caicedo, sargento segundo del Distrito Milagro, residía en el barrio Pititig, en Baños de Agua Santa. Su familia y compañeros de trabajo lamentaron el suceso de muerte.