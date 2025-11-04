Tungurahua: bomberos realizan la búsqueda de un policía que desapareció en el volcán

El sargento de la Policía, Darío Fabricio Caicedo Silva, fue reportado como desaparecido mientras realizaba una excursión en el volcán Tungurahua. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos de Baños, el agente policial perdió contacto desde el domingo pasado que inició su travesía.

Caicedo, de 40 años, subió a las faldas del volcán. Él es habitante de Pititig, en Baños, y labora como Policía en el distrito Milagro. Familiares del desaparecido informaron que Caicedo salió a las 03:00 del domingo. El último contacto fue a las 11:00. Allí se comunicó vía telefónica con uno de sus parientes para informarle que estaba en la cima y esperaba captar fotografías.

Con esos datos, el Cuerpo de Bomberos de Baños comenzó con las tareas de búsqueda. De inmediato se activaron los protocolos de búsqueda, incluso se coordinaron las labores con guías de montaña, bomberos de Ambato, Pastaza y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional.

Este martes 4 de noviembre se sumó a las tareas de búsqueda el escuadrón aéreo de rescate de los Bomberos del cantón Mejía, de Pichincha. “No descansaremos hasta traerlo de vuelta”, declaró el alcalde de Mejía, Wilson Rodríguez, quien activó todos los recursos del cantón.