Daniel Noboa en ceremonia de la FAE en Quito: 'Gracias por defender la democracia'

"Gracias por defender la democracia". Con estas palabras el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, agradeció el servicio de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la conmemoración de los 105 años de la Aviación Nacional.

El Primer Mandatario participó en la ceremonia realiza en Quito este lunes 27 de octubre del 2025. En el evento se graduaron nuevos tenientes especialistas y subtenientes pilotos y técnicos de la Escuela Superior Militar de Aviación 'Cosme Rennella Barbatto' y se realizó el ascenso de los coroneles pilotos y técnicos.

Durante su intervención resaltó la valentía y el patriotismo de las fuerzas del orden a lo largo de su historia y durante los momentos de violencia y caos, refiriéndose a los bloqueos del paro impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

“Hace pocos días una minoría intentó imponer su voluntad por la fuerza, con violencia y caos (...) pero ahí estuvieron ustedes, hombres y mujeres valientes, defendiendo el derecho de todo un país a trabajar, estudiar y vivir en paz". Daniel Noboa, presidente de Ecuador

Noboa enfatizó que "el compromiso con el Ecuador fue más fuerte que toda agresión" y agradeció que por su labor el país no cayó "en manos de quienes intentan verlo dividirlo y de rodillas".

"Gracias por defender la democracia y la esperanza, esa esperanza que la mayoría de los ecuatorianos tiene por este país”, señaló el Presidente.

El Primer Mandatario afirmó que están rescribiendo la historia y que existe un "Gobierno con dirección, firmeza y liderazgo que no se rinde ni rendirá jamás ante la violencia y miedo".

También, Noboa recalcó que las Fuerzas Armadas son un pilar fundamental en la lucha contra la minería ilegal, el contrabando y el narcotráfico y dijo que en señal de respaldo ha impulsado reformas para "consolidar el orden, la paz y la estabilidad que el Ecuador necesita para salir adelante”.

"Juntos, con el apoyo inquebrantable de nuestra Fuerza Aérea, seguiremos trabajando por un país libre, seguro y próspero, porque este es y seguirá siendo un Ecuador firme, que se levanta y que no se rinde", agregó Noboa.

El comandante general de la FAE, Mauricio Salazar, también resaltó que FAE está respondiendo con valor, profesionalismo y compromiso a la amenaza del crimen organizado.