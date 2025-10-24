Helicópteros y aviones militares sobrevolaron Quito este viernes 24 de octubre; ¿por qué razón?

El sobrevuelo de helicópteros y aviones militares llamó la atención de moradores del norte de Quito

El ruido de helicópteros y aviones militares sobrevolando el cielo quiteño llamó la atención de moradores de distintos barrios de Quito, especialmente del norte, este viernes 24 de octubre de 2025.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) aclaró que estos vuelos forman parte de los ensayos previos a la ceremonia por el aniversario 105 de la Aviación Nacional y Día de la Fuerza Aérea, que se celebrará el próximo lunes 27 de octubre.

“Este 24, 25 y 26 de octubre, aeronaves de la Fuerza Aérea sobrevolarán la capital, en preparación para la ceremonia militar de aniversario”, informó la institución castrense en un comunicado oficial.

La FAE detalló que durante estos tres días se ejecutarán vuelos de práctica con distintos tipos de aeronaves participarán en la parada aérea y exhibición militar del lunes 27.

No es la primera vez que los quiteños observan maniobras similares. El pasado 8 de agosto de 2025, la FAE también realizó ensayos aéreos en la capital con motivo de la ceremonia militar por los 216 años del Primer Grito de Independencia.