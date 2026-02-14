Derrumbe provocó el bloqueo total de la vía Calacalí – La Independencia en el km 36

Personal y maquinaria del GAD Provincial de Pichincha se encuentran en el lugar realizando labores de limpieza de la vía.

Un deslizamiento de tierra y rocas de gran tamaño provocó el cierre total de la vía Calacalí – La Independencia, a la altura del kilómetro 36, la noche del viernes 13 de febrero de 2026.

La alerta sobre el derrumbe ingresó al sistema de emergencias a las 23:48, cuando un ciudadano reportó que el material desprendido obstaculizaba completamente la calzada.

Según el ECU 911, no se registran personas heridas ni vehículos atrapados tras el evento. Sin embargo, la magnitud del derrumbe obligó a suspender la circulación vehicular en ambos sentidos mientras se realizan las labores de limpieza.

La Policía Nacional confirmó también el cierre total de la carretera y señaló que se está informando a los conductores que circulan por la vía Manuel Córdova Galarza para que utilicen rutas alternas.

Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos indicó que personal y maquinaria comenzaron las labores de limpieza desde primeras horas de este sábado 14 de febrero de 2026.

Equipos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha también se encuentran en el sitio retirando el material. El objetivo es habilitar el tránsito en esta vía de conexión entre la Sierra y la Costa.

Fuerte congestión para viajar a la Costa

Este derrumbe ocurre en el primer día de feriado de Carnaval, que arrancó este sábado 14 de febrero y se extenderá hasta el martes 17 de febrero. En estos días de descanso, muchas familias tienen previsto viajar a las playas y balnearios.

Según la Prefectura de Pichincha, la vía Alóag - Unión del Toachi está totalmente habilitada si viaja hacia a la Costa.

Sin embargo, por el derrumbe en la vía también conocida como Mitad de Mundo-Río Blanco, se registra una fuerte congestión vehicular en la vía Alóag-Santo Domingo.

Personas reportaron que salieron a las 03:00 rumbo a la playa y después de siete horas llegaron recién al sector de Alluriquín.