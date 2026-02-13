Redondel del Paseo San Francisco estará cerrado todo el feriado de Carnaval

Las autoridades realizarán trabajos de rehabilitación vial en el redondel Las Bañistas, en Cumbayá.

El redondel de Las Bañistas, en el Paseo San Francisco, estará cerrado durante los cuatro días del feriado de Carnaval, debido a trabajos de repavimentación en la vía, informó este viernes 13 de febrero el Municipio de Quito.

Los carriles del redondel estarán cerrados desde las 21:00 de este viernes hasta el martes 17 de febrero, como parte de la rehabilitación de la av. Oswaldo Guayasamín.

Los equipos operarán en jornadas continuas, día y noche, para concluir la intervención en el menor tiempo posible y restablecer la circulación normal al finalizar el feriado.

Durante el cierre vial del redondel, los usuarios podrán circular por el paso deprimido del intercambiador Las Bañistas, Pasaje Supermaxi, la avenida Pampite o Ruta Viva.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mantendrá personal en puntos clave para garantizar la gestión segura del tránsito.

La intervención total en Cumbayá incluye también el tramo desde el redondel Las Bañistas hasta la avenida Pampite y, finalmente, el tramo de Miravalle que iniciará en las próximas semanas, detalló el Municipio.

Con estas intervenciones finales, el proyecto completo de la avenida Oswaldo Guayasamín quedará concluido en abril de este año.