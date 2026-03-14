Derrumbe en el Quilotoa provoca fuerte oleaje dentro de la laguna y alarma a turistas

Un deslizamiento de tierra en la pared interna del cráter de la laguna del Quilotoa, en la provincia de Cotopaxi, provoca un movimiento inusual del agua que sorprende a turistas y operadores turísticos que se encontraban en el lugar.

El hecho ocurre la tarde del 12 de marzo de 2026, cuando material rocoso y tierra se desprende desde una de las laderas del cráter y cae hacia la laguna. El impacto genera olas dentro del cráter, que agitan botes y canoas utilizados para recorridos turísticos.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el agua se agita con fuerza y golpea la orilla, mientras varias embarcaciones se mueven bruscamente. El fenómeno genera alarma entre quienes se encontraban en el muelle y en las orillas del lago.

Especialistas del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional explican que el movimiento del agua corresponde a un fenómeno conocido como “seiche”, que ocurre cuando un derrumbe o perturbación dentro de una laguna provoca oscilaciones del agua similares a pequeñas olas.

Según los expertos, el desprendimiento se produce por las fuertes pendientes del borde interno de la caldera, la presencia de material suelto y las intensas lluvias registradas en los últimos días, que saturan el suelo y favorecen los deslizamientos.

Tras el incidente, operadores turísticos y comuneros del sector activan medidas de precaución y se evalúa el estado de los muelles y embarcaciones. En algunos casos se suspende temporalmente la navegación para evitar riesgos a los visitantes.

El Quilotoa, ubicado en la parroquia Zumbahua, cantón Pujilí, es uno de los destinos turísticos más visitados de la Sierra ecuatoriana. La laguna se encuentra dentro del cráter de un volcán y alcanza aproximadamente 250 metros de profundidad, lo que la convierte en un atractivo natural para caminatas y paseos en bote.

Las autoridades mantienen vigilancia en la zona mientras continúan las lluvias en la región andina, que en las últimas semanas han provocado deslizamientos y emergencias en varias provincias del país.