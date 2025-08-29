Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

Desalojan carpas donde se vendían medicinas sin control en Monte Sinaí, en Guayaquil

Un hombre que intentó cubrir su rostro se acercó a un equipo periodístico y golpeó al camarógrafo fuera del Hospital Monte Sinaí.

Personal municipal desalojó a comerciantes que vendían medicinas sin control.

Personal municipal desalojó a comerciantes que vendían medicinas sin control.

Segura EP

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

29 ago 2025 - 17:16

Unirse a Whatsapp

Un operativo de control en los exteriores del Hospital Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, terminó con el desalojo de carpas donde se vendían medicamentos sin ningún control.

Personal municipal llevó a cabo el desalojo de las carpas que vendía medicinas caducadasmuestras médicas y psicotrópicos que requieren receta.

Más de 130 funcionarios, entre agentes de Control Municipal, Justicia y Vigilancia, con apoyo de la Policía Nacional intervinieron la zona para desalojar las carpas que mantenían la fachada de venta de comida, pero donde se vendían las medicinas.

De acuerdo con Segura EP, los controles se llevaron a cabo porque se trata de comercios irrgulares en el espacio público. "La acción busca recuperar el orden y fortalecer la seguridad de pacientes, familiares y personal médico", explicó la empresa.

Los operativos también se llevaron a cabo los hospitales de Los Ceibos y Teodoro Maldonado.

La Gobernación del Guayas y Arcsa realizaron un operativo en los exteriores del hospital Monte Sinaí, el miércoles 27 donde decomisaron 1 320 medicamentos con irregularidades que se expendían en carpas en la vía pública. 

Un día después del operativo varias carpas continuaban atendiendo con la fachada de vender alimentos, pero en su interior expendían medicinas

