Fentanilo y miles de fármacos se vendían en carpas del exterior del Hospital Monte Sinaí

1 320 fármacos fueron decomisados por Arcsa en los exteriores del Hospital Monte Sinaí

Más de 1 320 fármacos se vendían de forma irregular en carpas improvisadas en los exteriores del Hospital Monte Sinaí de Guayaquil. Entre los productos se encontraron frascos de Fentanilo.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ejecutó un operativo de control en los alrededores de esta casa de salud. Durante la intervención se descubrió que se estaban vendiendo fármacos caducados, muestras médicas y psicotrópicos que se deben expender con receta.

Los productos médicos tampoco se distribuían sin los permisos y no cumplían el protocolo adecuado de almacenamiento.

Los fármacos estaban expuestos a sol, en algunos productos no se respetaba la cadena de frío, había presencia de animales domésticos y, en algunos casos, estaban ubicados cerca de fogones y comidas preparadas.

También el personal de control detectó que la fecha de vencimiento y las leyendas de prohibición de venta fueron borradas de varios fármacos caducados y muestras médicas.

Este hecho es considerado una contravención a lo que se establece en el artículo 170 de la Ley Orgánica de Salud.

Además del fentanilo se halló midazolam y otras sustancias que "pueden ser utilizados como droga", según informó Humberto Plaza, gobernador del Guayas. "Esto en las manos equivocapadas es un peligro", agregó. Ninguna persona fue detenida durante el operativo.

El Hospital Monte Sinaí ha sido blanco de hechos violentos por el traslado de personas privadas de libertad, heridos e incluso miembros de bandas delictivas. Además fue intervenido por las fuerzas del orden y se investigan presuntos casos de corrupción.