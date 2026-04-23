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Quito

Video registra asalto a un restaurante en el norte de Quito

Hombres armados ingresaron a un restaurante y asaltaron a los comensales en la av. Eloy Alfaro y Portugal en el norte de Quito 

Hombres armados ingresaron a un restaurante en Quito

Captura de pantalla.

Autor

Lizette Abril

Fecha de publicación

23 abr 2026 - 13:48

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Las cámaras de un restaurante captaron el momento en el que hombres armados ingresaron y asaltaron a los comensales. El hecho violento ocurrió la tarde del miércoles 22 de abril del 2026.

Según el registro de la cámara, el hecho ocurrió a las 14:14 del miércoles 22 de abril, en un restaurante ubicado en la av. Eloy Alfaro y Portugal, en el norte de Quito. 

Al ser hora del almuerzo, y estar en el centro financiero y comercial de Quito, el lugar se encontraba lleno de personas.  

Las imágenes muestran cómo los hombres armados amenazan a las víctimas mientras les quitan sus pertenencias. Los ladrones se llevan celulares, monederos, billeteras y otros objetos de valor.

Este no es el primer asalto violento que se registra en esa zona. En enero de este año, un guardia de seguridad murió tras intentar detener un asalto a una cafetería.

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