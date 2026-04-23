Video registra asalto a un restaurante en el norte de Quito

Las cámaras de un restaurante captaron el momento en el que hombres armados ingresaron y asaltaron a los comensales. El hecho violento ocurrió la tarde del miércoles 22 de abril del 2026.

Según el registro de la cámara, el hecho ocurrió a las 14:14 del miércoles 22 de abril, en un restaurante ubicado en la av. Eloy Alfaro y Portugal, en el norte de Quito.

Al ser hora del almuerzo, y estar en el centro financiero y comercial de Quito, el lugar se encontraba lleno de personas.

Las imágenes muestran cómo los hombres armados amenazan a las víctimas mientras les quitan sus pertenencias. Los ladrones se llevan celulares, monederos, billeteras y otros objetos de valor.

Este no es el primer asalto violento que se registra en esa zona. En enero de este año, un guardia de seguridad murió tras intentar detener un asalto a una cafetería.