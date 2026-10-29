Inamhi alerta por lluvias intensas en Ecuador: el 30 y 31 de octubre serán los días más críticos

Las lluvias más intensas en Ecuador se registrarán el viernes 30 y sábado 31 de octubre de 2026, según la última advertencia meteorológica emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi). El organismo advierte sobre precipitaciones de intensidad alta y muy alta, acompañadas de tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento.

La alerta estárá vigente desde las 13:00 del jueves 29 de octubre y se mantendrá vigente hasta las 23:00 del domingo 1 de noviembre, en medio del inicio del feriado nacional por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.

De acuerdo con los mapas publicados por el Inamhi, el 30 y 31 de octubre serán los días con las precipitaciones más intensas dentro del período de advertencia. Las zonas con mayor riesgo se concentran en el occidente del país, principalmente en provincias de la Costa y sectores de la Sierra.

Las lluvias podrían provocar acumulación de agua en viviendas, negocios y carreteras, así como crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

Estas son las provincias con más lluvias

El Inamhi identificó diferentes niveles de amenaza por precipitaciones en las regiones del país.

En la Costa, las lluvias más intensas se esperan en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas. También se prevén precipitaciones importantes en el oeste de Manabí y Santa Elena.

En la Sierra, las zonas con mayor intensidad se ubican principalmente en sectores occidentales de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.

Los mapas de la advertencia muestran áreas con niveles de amenaza muy altos, especialmente en el norte y centro del occidente ecuatoriano.

En la Amazonía, se pronostican lluvias ocasionales de intensidad moderada en las estribaciones de la cordillera de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

Mientras tanto, en Galápagos se esperan eventos de lluvia leves, aunque no se descartan precipitaciones puntuales de alta intensidad en la isla Isabela.

Riesgo de deslizamientos y crecidas de ríos por las lluvias

Además de las precipitaciones, el Inamhi advierte sobre posibles afectaciones en las carreteras, especialmente en sectores donde existen pendientes pronunciadas o antecedentes de deslizamientos.

Entre las principales consecuencias previstas están la acumulación de agua en viviendas y negocios, la caída de árboles y niebla en las vías, así como descargas eléctricas y ráfagas de viento durante las tormentas.

El organismo también identificó riesgo de crecidas de ríos en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos, El Oro y las estribaciones occidentales de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar y Azuay.

En los mapas de la advertencia meteorológica se señalan áreas donde podrían producirse deslizamientos y crecidas de cuerpos de agua, principalmente en el occidente de la Sierra y sectores cercanos a la Costa.