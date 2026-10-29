La Selección de Ecuador regresa al Atahualpa tras 3 321 días; ¿cuál fue el último partido?

El 10 de octubre del 2017 fue el último partido de la Selección de Ecuador en el Atahualpa.

El estadio Olímpico Atahualpa volverá a vestirse de amarillo, azul y rojo. Transcurridos exactamente 3321 días desde la última vez que albergó un compromiso de la Selección de Ecuador, el mítico escenario de El Batán reabrirá sus puertas para recibir nuevamente a La Tri.

El esperado reencuentro de la Tricolor con el gramado del Batán está programado para el viernes 13 de noviembre de 2026, marco en el cual enfrentará a la Selección de Costa Rica. Los amistosos de Ecuador serán transmitidos por la señal abierta de Teleamazonas.

El último antecedente oficial en la cancha del Atahualpa se remonta al 10 de octubre de 2017, durante el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Desde ese momento, el combinado nacional mudó su localía en la capital hacia el Estadio Rodrigo Paz Delgado, dejando en pausa una extensa tradición en el escenario donde se gestaron las clasificaciones históricas a Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014.

Este cotejo internacional marcará el inicio de la última fecha FIFA del año, sirviendo como una prueba fundamental en la planificación del cuerpo técnico para evaluar piezas clave del plantel.

Este compromiso tendrá además un matiz especial en el banquillo, ya que representará la primera presentación de la Selección ecuatoriana bajo el mando del estratega argentino Marcelo Gallardo en el Estadio Olímpico Atahualpa.

La presencia del estratega en el banquillo tricolor genera amplia expectativa sobre el planteamiento táctico que desplegará en la altitud de Quito.

Tras cumplir con el choque en el escenario capitalino, la delegación tricolor pondrá rumbo hacia la costa ecuatoriana para encarar su segundo desafío de la ventana internacional.

El martes 17 de noviembre, Ecuador medirá fuerzas ante la Selección de Bolivia en el Estadio Banco Pichincha de Guayaquil, cerrando de esa manera su calendario competitivo del año 2026.

La vuelta de La Tri al Coloso de El Batán no solo revive la mística de un escenario histórico para el balompié nacional, sino que también promete un marco espectacular en las gradas.

Se prevé una masiva concurrencia de hinchas que buscarán acompañar al equipo en esta jornada conmemorativa, marcando el retorno definitivo del fútbol de selecciones a la tradicional casa del deporte ecuatoriano.