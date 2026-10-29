¿Qué tan fuerte será el impacto de El Niño a finales de 2026? Esto advierte el último informe

La NOAA señala una probabilidad superior al 83% de que se presentan condiciones de fuertes a muy fuertes hasta inicios de 2027, con respecto a anomalías en la temperatura.

El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (CN-ERFEN) confirmó que el Índice Ecuatoriano del Fenómeno El Niño (IEFEN) se mantiene en condición de "activo", debido a anomalías significativas en la temperatura superficial del mar.

Diagnósticos internacionales recientes de la NOAA señalan una probabilidad superior al 83% de que se presentan condiciones de fuertes a muy fuertes hasta el periodo de enero a marzo de 2027.

Además, advierten sobre una alta probabilidad de que el evento alcance una intensidad histórica a escala del Pacífico ecuatorial.

Calentamiento oceánico y récord de lluvias

Frente a las costas ecuatorianas, las anomalías térmicas en la región Niño 1+2 han alcanzado aproximadamente +5,2 °C , extendiéndose de forma intensa entre las islas Galápagos y el continente.

Esta extensa reserva de calor oceánico ha limitado el ascenso de aguas frías y nutrientes, manteniendo un nivel del mar elevado con anomalías superiores a los 40 cm.

Este escenario oceánico impulsó una respuesta atmosférica inusualmente activa durante los primeros veinte días de octubre:

Milagro, Guayaquil (Aeropuerto), Portoviejo y La Maná registraron su mes de octubre más lluvioso en las series históricas disponibles, aún sin finalizar el mes.

En Milagro, las precipitaciones alcanzaron los 195,9 mm frente a una normal histórica de apenas 4,2 mm, lo que representa un exceso de aproximadamente 4 564 %.

Los desbordamientos de ríos, esteros y canales a nivel nacional aumentaron de 52 en septiembre a 107 en octubre, afectando a más de 6 090 personas, principalmente en las provincias de Guayas, Esmeraldas y El Oro.

Perspectivasy alertas para inicios de noviembre

De acuerdo con los pronósticos del INAMHI, para los próximos días —específicamente del 1 al 3 de noviembre de 2026 — se prevé la continuación de episodios de lluvias intensas, tormentas y ráfagas de viento en el centro y sur de la región Litoral.

Asimismo, se anticipan períodos de mayor actividad lluviosa en la Región Interandina (con énfasis en Pichincha, Bolívar y Loja) y en la Región Amazónica hasta el 3 de noviembre.

Las autoridades mantienen la alerta sobre las cuencas y sistemas de drenaje del Litoral.

En esta zona se registran niveles de alarma, ante el riesgo de que se repitan o amplíen las inundaciones durante la transición hacia la estación lluviosa.

Impacto en el sector pesquero

En el ecosistema marino, la disponibilidad superficial de nutrientes continúa limitada, lo que afecta directamente a la cadena trófica y a los recursos pesqueros:

La merluza registra una marcada reducción de disponibilidad para la flota artesanal debido a su desplazamiento hacia aguas más profundas y frías.

registra una marcada reducción de disponibilidad para la flota artesanal debido a su desplazamiento hacia aguas más profundas y frías. En la pinchagua , aunque aumentaron los desembarques en meses anteriores, un 61,7 % de los ejemplares muestreados correspondieron a juveniles , por lo que requiere un seguimiento estricto.

, aunque aumentaron los desembarques en meses anteriores, un , por lo que requiere un seguimiento estricto. El camarón pomada mantiene rendimientos favorables (8 648 lb/día/barco), aunque las autoridades advierten que un calentamiento adicional podría modificar esta tendencia.

El CN-ERFEN comenzará con el monitoreo integrado para emitir información oportuna frente a la evolución de este evento de gran magnitud.