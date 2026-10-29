¿Qué tan fuerte será el impacto de El Niño a finales de 2026? Esto advierte el último informe
El Comité Técnico confirmó que el IEFEN permanece activo con anomalías térmicas récord, mientras la NOAA advierte sobre un escenario de intensidad histórica para los próximos meses.
La NOAA señala una probabilidad superior al 83% de que se presentan condiciones de fuertes a muy fuertes hasta inicios de 2027, con respecto a anomalías en la temperatura.
Riesgos Ecuador
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Actualizado:
29 oct 2026 - 08:29
El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (CN-ERFEN) confirmó que el Índice Ecuatoriano del Fenómeno El Niño (IEFEN) se mantiene en condición de "activo", debido a anomalías significativas en la temperatura superficial del mar.
Diagnósticos internacionales recientes de la NOAA señalan una probabilidad superior al 83% de que se presentan condiciones de fuertes a muy fuertes hasta el periodo de enero a marzo de 2027.
Además, advierten sobre una alta probabilidad de que el evento alcance una intensidad histórica a escala del Pacífico ecuatorial.
Calentamiento oceánico y récord de lluvias
Frente a las costas ecuatorianas, las anomalías térmicas en la región Niño 1+2 han alcanzado aproximadamente +5,2 °C , extendiéndose de forma intensa entre las islas Galápagos y el continente.
Esta extensa reserva de calor oceánico ha limitado el ascenso de aguas frías y nutrientes, manteniendo un nivel del mar elevado con anomalías superiores a los 40 cm.
Este escenario oceánico impulsó una respuesta atmosférica inusualmente activa durante los primeros veinte días de octubre:
- Milagro, Guayaquil (Aeropuerto), Portoviejo y La Maná registraron su mes de octubre más lluvioso en las series históricas disponibles, aún sin finalizar el mes.
En Milagro, las precipitaciones alcanzaron los 195,9 mm frente a una normal histórica de apenas 4,2 mm, lo que representa un exceso de aproximadamente 4 564 %.
Los desbordamientos de ríos, esteros y canales a nivel nacional aumentaron de 52 en septiembre a 107 en octubre, afectando a más de 6 090 personas, principalmente en las provincias de Guayas, Esmeraldas y El Oro.
Perspectivasy alertas para inicios de noviembre
De acuerdo con los pronósticos del INAMHI, para los próximos días —específicamente del 1 al 3 de noviembre de 2026 — se prevé la continuación de episodios de lluvias intensas, tormentas y ráfagas de viento en el centro y sur de la región Litoral.
Asimismo, se anticipan períodos de mayor actividad lluviosa en la Región Interandina (con énfasis en Pichincha, Bolívar y Loja) y en la Región Amazónica hasta el 3 de noviembre.
Las autoridades mantienen la alerta sobre las cuencas y sistemas de drenaje del Litoral.
En esta zona se registran niveles de alarma, ante el riesgo de que se repitan o amplíen las inundaciones durante la transición hacia la estación lluviosa.
Impacto en el sector pesquero
En el ecosistema marino, la disponibilidad superficial de nutrientes continúa limitada, lo que afecta directamente a la cadena trófica y a los recursos pesqueros:
- La merluza registra una marcada reducción de disponibilidad para la flota artesanal debido a su desplazamiento hacia aguas más profundas y frías.
- En la pinchagua , aunque aumentaron los desembarques en meses anteriores, un 61,7 % de los ejemplares muestreados correspondieron a juveniles, por lo que requiere un seguimiento estricto.
- El camarón pomada mantiene rendimientos favorables (8 648 lb/día/barco), aunque las autoridades advierten que un calentamiento adicional podría modificar esta tendencia.
El CN-ERFEN comenzará con el monitoreo integrado para emitir información oportuna frente a la evolución de este evento de gran magnitud.
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