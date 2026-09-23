Desbordamientos, incendios...; estas son las emergencias en Ecuador este 23 de septiembre

Al menos 394 familias resultaron afectadas por el desbordamiento del río Sucio, en Esmeraldas.

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó sobre las principales emergencias registradas en Ecuador este miércoles 23 de septiembre de 2026, relacionadas principalmente con las lluvias y los incendios forestales.

Hasta las 07:00, la entidad reportó dos desbordamientos de cuerpos hídricos a escala nacional. El primero es al río Guachapelí, en Guayas, cuyo desbordamiento provocó afectaciones en los sectores de Salitre, Vernaza y el recinto Tres Marías.

El segundo ocurrió en Esmeraldas, donde el río Sucio se desbordó como consecuencia de las lluvias registradas entre el lunes 21 y martes 22 de septiembre.

Según el reporte preliminar de Riesgos, el desbordamiento afectó a 10 recintos: San Salvador, San José, Mono Bravo, Mono Manso, La Magdalena, Canalon, San Jacinto, El Pailón, Las Delicias y San Pablo.

La estimación inicial señala que existen 394 familias afectadas, es decir 600 personas y 350 viviendas.

Seis incendios forestales continúan activos

Por otra parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos informó, con corte de las 08:00, que permanecen activos seis incendios forestales en diferentes zonas de la Sierra ecuatoriana.

Los eventos se registran en cinco provincias: Estas son: Azuay, Imbabura, Pichincha, Loja y Carchi.

Las zonas reportadas con estas emergencias son Gualaceo, Urcuquí, Mejía, Saraguro, Tulcán y Espejo, donde continúan las labores de respuesta y control de los incendios.