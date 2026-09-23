Desbordamientos, incendios...; estas son las emergencias en Ecuador este 23 de septiembre
La Secretaría de Gestión de Riesgos reportó dos desbordamientos de ríos y seis incendios forestales activos en distintas provincias del país.
Al menos 394 familias resultaron afectadas por el desbordamiento del río Sucio, en Esmeraldas.
Secretaría de Riesgos
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Actualizada:
23 sep 2026 - 09:43
La Secretaría de Gestión de Riesgos informó sobre las principales emergencias registradas en Ecuador este miércoles 23 de septiembre de 2026, relacionadas principalmente con las lluvias y los incendios forestales.
Hasta las 07:00, la entidad reportó dos desbordamientos de cuerpos hídricos a escala nacional. El primero es al río Guachapelí, en Guayas, cuyo desbordamiento provocó afectaciones en los sectores de Salitre, Vernaza y el recinto Tres Marías.
El segundo ocurrió en Esmeraldas, donde el río Sucio se desbordó como consecuencia de las lluvias registradas entre el lunes 21 y martes 22 de septiembre.
Según el reporte preliminar de Riesgos, el desbordamiento afectó a 10 recintos: San Salvador, San José, Mono Bravo, Mono Manso, La Magdalena, Canalon, San Jacinto, El Pailón, Las Delicias y San Pablo.
La estimación inicial señala que existen 394 familias afectadas, es decir 600 personas y 350 viviendas.
Seis incendios forestales continúan activos
Por otra parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos informó, con corte de las 08:00, que permanecen activos seis incendios forestales en diferentes zonas de la Sierra ecuatoriana.
Los eventos se registran en cinco provincias: Estas son: Azuay, Imbabura, Pichincha, Loja y Carchi.
Las zonas reportadas con estas emergencias son Gualaceo, Urcuquí, Mejía, Saraguro, Tulcán y Espejo, donde continúan las labores de respuesta y control de los incendios.
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