Riesgos emite recomendaciones para protegerse del humo por incendios forestales

Riesgos recomienda usar mascarilla, mantenerse hidratado y permanecer en espacios cerrados ante la presencia de humo por incendios forestales.

La exposición al humo puede afectar la salud, especialmente en zonas cercanas a las emergencias. La Secretaría de Gestión de Riesgos difundió varias medidas de prevención.

Ante la presencia de incendios forestales y columnas de humo, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos recomendó a la ciudadanía reducir la exposición y tomar precauciones para proteger la salud.

¿Qué recomienda Riesgos?

Entre las principales medidas están:

Usar mascarilla o un paño húmedo para cubrir nariz y boca

Permanecer en lugares cerrados

Mantenerse hidratado

Mantener puertas y ventanas cerradas

Estas recomendaciones buscan reducir los efectos que puede generar la contaminación del aire durante una emergencia forestal, especialmente entre quienes permanecen cerca de las zonas afectadas.