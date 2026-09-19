Riesgos emite recomendaciones para protegerse del humo por incendios forestales
Ante la presencia de humo por incendios forestales, las autoridades piden tomar medidas para reducir riesgos y proteger la salud.
Riesgos recomienda usar mascarilla, mantenerse hidratado y permanecer en espacios cerrados ante la presencia de humo por incendios forestales.
Bomberos Quito.
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Actualizada:
19 sep 2026 - 21:25
La exposición al humo puede afectar la salud, especialmente en zonas cercanas a las emergencias. La Secretaría de Gestión de Riesgos difundió varias medidas de prevención.
Ante la presencia de incendios forestales y columnas de humo, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos recomendó a la ciudadanía reducir la exposición y tomar precauciones para proteger la salud.
¿Qué recomienda Riesgos?
Entre las principales medidas están:
- Usar mascarilla o un paño húmedo para cubrir nariz y boca
- Permanecer en lugares cerrados
- Mantenerse hidratado
- Mantener puertas y ventanas cerradas
Estas recomendaciones buscan reducir los efectos que puede generar la contaminación del aire durante una emergencia forestal, especialmente entre quienes permanecen cerca de las zonas afectadas.
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