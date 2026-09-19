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Ecuador

Riesgos emite recomendaciones para protegerse del humo por incendios forestales

Ante la presencia de humo por incendios forestales, las autoridades piden tomar medidas para reducir riesgos y proteger la salud.

Riesgos recomienda usar mascarilla, mantenerse hidratado y permanecer en espacios cerrados ante la presencia de humo por incendios forestales.

Bomberos Quito.

Autor

Melany Oñate

Actualizada:

19 sep 2026 - 21:25

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La exposición al humo puede afectar la salud, especialmente en zonas cercanas a las emergencias. La Secretaría de Gestión de Riesgos difundió varias medidas de prevención.

Ante la presencia de incendios forestales y columnas de humo, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos recomendó a la ciudadanía reducir la exposición y tomar precauciones para proteger la salud.

¿Qué recomienda Riesgos?

Entre las principales medidas están: 

  • Usar mascarilla o un paño húmedo para cubrir nariz y boca
  • Permanecer en lugares cerrados
  • Mantenerse hidratado
  • Mantener puertas y ventanas cerradas

Estas recomendaciones buscan reducir los efectos que puede generar la contaminación del aire durante una emergencia forestal, especialmente entre quienes permanecen cerca de las zonas afectadas.

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La Secretaría recomienda reducir la exposición al humo, mantenerse hidratado y cerrar puertas y ventanas en las zonas afectadas.Riesgos Ecuador.

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