Real Madrid: expediente disciplinario para Valverde y Tchouaméni tras grave pelea

Real Madrid se ha convertido en el epicentro de una crisis institucional tras confirmarse una pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni después del entrenamiento de este jueves 7 de mayo del 2026.

El incidente, que es una continuación de un roce previo ocurrido el miércoles, terminó con el mediocampista uruguayo trasladado a un centro médico tras sufrir un traumatismo craneoencefálico y un corte en el rostro al golpearse contra una mesa del vestuario.

Aunque Valverde ha emitido un comunicado desmintiendo una agresión directa y atribuyendo la herida a un accidente durante la discusión, el club blanco ha actuado de oficio abriendo expedientes disciplinarios a ambos jugadores, quienes se perfilan como bajas seguras para el crucial Clásico contra el FC Barcelona de este domingo.

Según fuentes cercanas al vestuario, el ambiente en Valdebebas se describe como "insostenible", con el cuerpo técnico del Madrid ha intentando mediar en una crisis que trasciende lo deportivo y que amenaza con dinamitar la cohesión del grupo en el momento más crítico del calendario.

Mientras el departamento legal del Real Madrid evalúa la gravedad de la falta basándose en el régimen interno, el club busca contener el daño reputacional de una pelea que ya ha acaparado las portadas de la prensa internacional, dejando en el aire no solo la titularidad de ambos jugadores, sino su continuidad en el proyecto para la próxima campaña.