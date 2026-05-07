Exjueza de Manabí fue deportada de EE.UU. y entregada a la justicia ecuatoriana

La exjueza Gina Zambrano fue deportada de Estados Unidos, donde se le había negado el asilo y estaba en condición irregular en ese país.

La exjueza Gina Zambrano Zambrano arribó este 7 de mayo de 2026 al país, tras ser deportada de Estados Unidos. Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reimberg, en sus redes sociales.

Según detalló el funcionario, la exmagistrada tiene vigente una orden de captura con boleta de difusión roja de la Interpol desde julio de 2024.

Es requerida por la justicia ecuatoriana por el delito de prevaricato.

Zambrano fue localizada en Alexandria, Estados Unidos, donde había solicitado asilo, recurso que le fue negado. Además, se encontraba en situación migratoria irregular en ese país.

La subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior verificó la respectiva alerta y la entregó a las autoridades judiciales.

Destituida tras liberar a femicidas y otros detenidos

El 3 de octubre de 2023, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a Gina Zambrano, quien se desempeñaba como jueza de Montecristi, provincia de Manabí.

El organismo basó su decisión en que la exmagistrada había liberado a 25 detenidos en varias provincias, por femicidio, sicariato, delitos sexuales, entre otros.

Según la Judicatura, la exservidora actuó sin competencia e incurrió en error inexcusable, falta gravísima contemplada en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Tras su destitución, la Fiscalía enumeró las acciones emprendidas sobre la exjueza.

Según consta en el expediente judicial, Zambrano fue procesada por prevaricato el 10 de octubre de 2023, y el 2 de julio de 2025 fue llamada a juicio.

Sin embargo, la Fiscalía presentó ante el tribunal penal los movimientos migratorios de la exmagistrada y se comprobó que estaba fuera del país, por lo que el juicio quedó en suspenso.

Con su captura, la causa se reactiva. El prevaricato en Ecuador se sanciona con entre cinco y siete años de prisión.