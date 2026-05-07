Empleados de cruceros de Disney entre los 28 arrestados en una red de pornografía infantil

Empleados de cruceros de Disney entre los 28 arrestados en una operación masiva contra la pornografía infantil.

Autoridades de Estados Unidos arrestaron a 28 trabajadores de cruceros durante un operativo federal contra material de explotación sexual infantil realizado entre el 23 y 25 de abril en distintos puertos del país.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, quienes abordaron cinco cruceros, incluido un barco de Disney Cruise Line atracado en San Diego.

Según las autoridades, los detenidos estarían involucrados en recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de material de abuso sexual infantil.

Entre los sospechosos identificados hay tripulantes provenientes de Filipinas, Portugal e Indonesia. Tras las detenciones, las visas de los implicados fueron canceladas y se inició su proceso de expulsión del país.

Disney Cruise Line aseguró que mantiene una política de “tolerancia cero” frente a este tipo de delitos y confirmó que los trabajadores vinculados a la empresa ya no forman parte de la compañía.

El caso generó impacto entre pasajeros que se encontraban a bordo y grabaron el momento en que varios empleados eran esposados por agentes migratorios mientras el crucero desembarcaba.