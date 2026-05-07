Cierre vial por choque y volcamiento en el norte de Quito

Dos vehículos están involucrados en un siniestro de tránsito en el norte de Quito, que ocurrió ese 7 de mayo de 2026

Un siniestro de tránsito se registró, la tarde de este miércoles 7 de mayo de 2026 en el sector Eugenio Espejo, en el norte de Quito, frente al Parque de los Recuerdos.

La emergencia ocurrió en la intersección de las calles Antonio Navarro y Carlos Tobar. Debido al percance, las autoridades cerraron la circulación sobre la vía Eucaliptos, en sentido oriente-occidente.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutó el cierre vial mientras se retiran los vehículos involucrados. Las autoridades no han informado si hay personas heridas.

En videos difundidos del hecho se observa que dos automotores estuvieron implicados en el choque y que uno de ellos terminó volcado sobre la calzada.