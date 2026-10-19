Deslizamiento en una mina de Azuay deja dos trabajadores muertos en Camilo Ponce Enríquez

Dos trabajadores pierden la vida tras ser sepultados en una mina en Azuay

Dos trabajadores identificados como Juliana María Luzón Pardo, de 56 años; y Kierling Adrián Manzana Chila, de 24, murieron luego de que un deslizamiento de tierra sepultara la vivienda donde descansaban, en el sector Bella Rica, cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay.

Según la información reportada, un deslizamiento de tierra impactó contra la vivienda donde descansaban los trabajadores y los dejó sepultados.

Tras recibir la alerta, el Cuerpo de Bomberos de la localidad acudió al sitio de la mina Coronel para realizar las labores de rescate.

Los equipos de emergencia recuperaron los cuerpos de los dos trabajadores, que fallecieron a causa del deslizamiento.

Lluvias dejan víctimas mortales y miles de personas afectadas en Ecuador

Según el balance de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), estas muertes elevan a tres el número de personas fallecidas por eventos asociados a las lluvias en el país.

Desde finales de agosto, se contabilizan más de 400 eventos adversos en 22 provincias, principalmente inundaciones y deslizamientos.

Las estadísticas de la entidad también registran 23 167 personas afectadas y damnificadas por las emergencias.

Ante la continuidad de las precipitaciones, la SNGR estima que más de 1,3 millones de habitantes se encuentran en zonas potencialmente expuestas a estos fenómenos.