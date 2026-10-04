Día Mundial de los Animales: Ecuador todavía descubre especies que no conocíamos

Ecuador alberga una gran diversidad de animales, desde especies únicas de Galápagos y la Amazonía hasta perros y gatos que forman parte de millones de hogares.

Este 4 de octubre, Día Mundial de los Animales, Ecuador puede presumir algo poco común, todavía hay animales dentro de su territorio que la ciencia recién está empezando a conocer.

En agosto de 2026, el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) actualizó la lista oficial de mamíferos del país y estableció que Ecuador alberga 484 especies, distribuidas en 13 órdenes, 53 familias y 214 géneros.

La actualización incluso incorporó dos especies nuevas para la ciencia, el ratón arrocero Oreoryzomys jumandi y el puercoespín Coendou sangay.

El ratón arrocero Oreoryzomys jumandi fue incorporado en 2026 como una nueva especie para la ciencia dentro de la actualización de mamíferos de Ecuador. INABIO.

Galápagos tiene animales que no existen en ningún otro lugar

Datos oficiales del Parque Nacional Galápagos registran 42 especies endémicas de reptiles, 45 de aves, 15 de mamíferos y 79 de peces. Es decir, especies que tienen en el archipiélago uno de sus espacios únicos de distribución.

https://galapagos.gob.ec/parque-nacional-galapagos/?utm_source=chatgpt.com

El informe de gestión del Parque Nacional publicado en 2026 muestra además que durante 2025 se monitorearon 391 pingüinos, 656 cormoranes y 246 flamencos, además de 599 nidos de tortugas gigantes en estado natural y 3 080 tortuguitas en centros de crianza.

Incluso los animales más pequeños sorprenden

En julio de 2026, científicos registraron 62 especies de escarabajos coprófagos en la Reserva de Biosfera Sumaco, en la Amazonía. Estos pequeños animales cumplen funciones como reciclar nutrientes, dispersar semillas y ayudar a controlar parásitos.

Otro estudio de INABIO de 2026 realizado en Mashpi, Pichincha, identificó miles de unidades genéticas de artrópodos y mostró que todavía existen enormes cantidades de biodiversidad por estudiar.

En el bosque nublado de Mashpi, en Pichincha, estudios científicos han registrado miles de artrópodos, una muestra de la enorme biodiversidad que todavía guarda Ecuador. INABIO.

84 especies nuevas en apenas un año

Un estudio publicado por INABIO en julio de 2026 encontró que el delfín rosado amazónico y el tucuxi mantienen poblaciones reducidas en Ecuador y enfrentan un alto riesgo de desaparición local. Ambas especies están consideradas en Peligro Crítico a nivel nacional.

Perros y gatos también forman parte de esta historia

La diversidad animal de Ecuador no está solo en Galápagos, la Amazonía o los Andes.

Según el Censo 2022 del INEC, más de 2 millones de niños viven con perros o gatos y millones de hogares tienen al menos una mascota, una convivencia que también exige más cuidado, esterilización y tenencia responsable.