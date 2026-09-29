La Iglesia de San Francisco se alista para la bendición de mascotas en Quito

La iglesia de San Francisco realizará este 3 de octubre una jornada de bendición para perros, gatos y otras mascotas.

La iglesia de San Francisco de Quito realizará una jornada de bendición de mascotas este sábado 3 de octubre de 2026, como parte de las actividades vinculadas a la festividad de San Francisco de Asís y la conmemoración del Día Mundial de los Animales, que se recuerda cada 4 de octubre.

El encuentro comenzará a las 15:00 en la plaza de San Francisco. Fray Edgar Abad, padre guardián del convento máximo de San Francisco, invitó a los fieles a acudir con sus animales de compañía.

La actividad se adelanta un día

Tradicionalmente, la bendición se realiza alrededor del 4 de octubre, fecha dedicada a San Francisco de Asís, figura histórica asociada con el respeto a la naturaleza y los animales. Este año, la actividad en Quito se realizará un día antes.

La convocatoria no está limitada únicamente a perros. Los asistentes podrán llevar gatos y otras mascotas, según informó la organización.

El 4 de octubre es el Día Mundial de los Animales

Cada 4 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Animales, una fecha que coincide con la festividad de San Francisco de Asís. La jornada busca promover el cuidado, respeto y protección de los animales.

Por esta relación, en distintos países se realizan bendiciones de mascotas y otras actividades relacionadas con el bienestar animal alrededor de esta fecha.

También habrá actividades de cuidado animal

La jornada en Quito contará además con la participación de veterinarios y empresas, que apoyarán una campaña relacionada con el cuidado y la alimentación de las mascotas.

La actividad será abierta al público y se desarrollará en uno de los espacios más emblemáticos del Centro Histórico de Quito.