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Un persona fue detenida por presunta quema de cables en un área boscosa en Quito

Autoridades intervinieron para apagar el fuego y dejar el lugar en condiciones seguras. Ocurrió este domingo 20 de septiembre. 

Un hombre fue detenido por el intento de quema de cables en Quito.

Captura de pantalla

Autor

Karina Amaguaya

Actualizada:

20 sep 2026 - 11:36

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Un hombre fue detenido este domingo 20 de septiembre de 2026, como sospechoso de la quema de cables en un área boscosa en Quito, ubicada en la av. Simón Bolívar y Pedro Bustamente.

Miembros de la Agencia Nacional de Tránsito (AMT) realizaban un operativo por el sector, cuando se percataron de la presencia de un hombre, quien habría encendido fuego a unos cables

La rápida acción de los agentes evitó que las llamas se expandan. El hecho quedó grabado en video. 

Al sitio llegaron personal de la Policía Nacional, Bomberos Quito y de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) para tomar acciones en el procedimiento. 

Afortunadamente el fuego iniciado en los cables fue sofocado y el sitio quedó en condiciones seguras. Mientras que el hombre fue entregado a las autoridades pertinentes para los trámites correspondientes.

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