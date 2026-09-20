Un persona fue detenida por presunta quema de cables en un área boscosa en Quito
Autoridades intervinieron para apagar el fuego y dejar el lugar en condiciones seguras. Ocurrió este domingo 20 de septiembre.
Un hombre fue detenido por el intento de quema de cables en Quito.
Captura de pantalla
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Actualizada:
20 sep 2026 - 11:36
Un hombre fue detenido este domingo 20 de septiembre de 2026, como sospechoso de la quema de cables en un área boscosa en Quito, ubicada en la av. Simón Bolívar y Pedro Bustamente.
Miembros de la Agencia Nacional de Tránsito (AMT) realizaban un operativo por el sector, cuando se percataron de la presencia de un hombre, quien habría encendido fuego a unos cables.
La rápida acción de los agentes evitó que las llamas se expandan. El hecho quedó grabado en video.
Al sitio llegaron personal de la Policía Nacional, Bomberos Quito y de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) para tomar acciones en el procedimiento.
Afortunadamente el fuego iniciado en los cables fue sofocado y el sitio quedó en condiciones seguras. Mientras que el hombre fue entregado a las autoridades pertinentes para los trámites correspondientes.
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