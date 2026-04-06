Ecuador vivirá dos feriados en mayo de 2026; conozca el calendario

Las playas de Ecuador son uno de los destinos preferidos para viajar en feriado.

Luego de vivir el feriado por Semana Santa, que se extendió desde el viernes 3 al domingo 5 de abril del 2026, Ecuador se prepara para disfrutar de dos feriados nacionales más en mayo de 2026.

El primer asueto corresponde al Día del Trabajo, que oficialmente se conmemora el 1 de mayo. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa extendió el descanso.

El pasado 4 de abril de 2026, el Mandatario firmó el Decreto Ejecutivo 354 con el cual se amplió el descanso nacional al jueves 30 de abril, sin obligación de recuperar la jornada laboral.

Con esta disposición, los habitantes de Ecuador contarán con un feriado largo de cuatro días consecutivos: jueves 30 de abril, viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo.

Este descanso extendido se convierte en uno de los más largos del año, solo superado por el feriado de Carnaval, que se celebró en febrero.

Semanas más tarde, el calendario nacional ofrecerá un segundo puente vacacional. La conmemoración de la Batalla de Pichincha, prevista para el domingo 24 de mayo, se trasladará al lunes 25.

De esta manera, el feriado se extenderá desde el sábado 23 hasta el lunes 25 de mayo. Ambos periodos de descanso permiten impulsar el turismo y la reactivación económica.

Días de feriado que restan en 2026