Zoológico de Quito busca padrinos para animales rescatados: Así funciona
Ciudadanos en general pueden apadrinar un animal del Zoológico de Quito a través de un aporte mensual.
El padarinamiento de un animal del Zoo Quito otorga entradas gratis.
Zoo Quito
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Actualizado:
23 may 2026 - 08:00
El Zoológico de Quito mantiene una campaña para que las personas puedan convertirse en madrinas o padrinos de animales silvestres rescatados.
La iniciativa busca financiar tratamientos veterinarios, alimentación y cuidados para especies que fueron víctimas de tráfico ilegal, maltrato o mascotización.
La propuesta funciona mediante aportes mensuales y permite que los ciudadanos apoyen directamente el trabajo del centro de rescate de animales ubicado en Guayllabamba, noreste de Quito.
Según el Zoo, “apoyar a uno es apoyar a todos”, porque los recursos se destinan al bienestar general de los animales bajo cuidado humano.
¿Cómo puede apadrinar a un animal?
Las personas interesadas deben ingresar a la página web oficial del programa y escoger el monto de su aporte mensual.
Luego, la página redirecciona a otra para realizar el pago respectivo. Todo el proceso es completamente en línea.
Los beneficios para los padrinos y madrinas varía según el monto de su aporte. Estos son los planes disponibles:
Aporte de 10 dólares mensuales
- Retrato del animal apadrinado
- Diploma de reconocimiento
- Dos entradas gratuitas luego de cuatro meses de aporte
- Parqueadero preferencial
Aporte de 20 dólares mensuales
- Retrato impreso del animal apadrinado
- Diploma de reconocimiento
- Tres entradas gratuitas luego de tres meses de aporte
- Parqueadero preferencial
Aporte de 30 dólares mensuales
- Dos visitas personalizadas al animal junto a veterinarios y cuidadores
- Cuatro pases gratuitos al Zoo luego de tres meses de aporte
- Retrato impreso y diploma
- Parqueadero preferencial
Aporte de 40 dólares mensuales
- Retrato del animal apadrinado
- Diploma de reconocimiento
- Dos visitas personalizadas al animal junto a veterinarios y cuidadores
- Cuatro entradas gratuitas luego de tres meses de aporte
- Parqueadero preferencial
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