Zoológico de Quito busca padrinos para animales rescatados: Así funciona

El padarinamiento de un animal del Zoo Quito otorga entradas gratis.

El Zoológico de Quito mantiene una campaña para que las personas puedan convertirse en madrinas o padrinos de animales silvestres rescatados.

La iniciativa busca financiar tratamientos veterinarios, alimentación y cuidados para especies que fueron víctimas de tráfico ilegal, maltrato o mascotización.

La propuesta funciona mediante aportes mensuales y permite que los ciudadanos apoyen directamente el trabajo del centro de rescate de animales ubicado en Guayllabamba, noreste de Quito.

Según el Zoo, “apoyar a uno es apoyar a todos”, porque los recursos se destinan al bienestar general de los animales bajo cuidado humano.

¿Cómo puede apadrinar a un animal?

Las personas interesadas deben ingresar a la página web oficial del programa y escoger el monto de su aporte mensual.

Luego, la página redirecciona a otra para realizar el pago respectivo. Todo el proceso es completamente en línea.

Los beneficios para los padrinos y madrinas varía según el monto de su aporte. Estos son los planes disponibles:

Aporte de 10 dólares mensuales

Retrato del animal apadrinado

Diploma de reconocimiento

Dos entradas gratuitas luego de cuatro meses de aporte

luego de cuatro meses de aporte Parqueadero preferencial

Aporte de 20 dólares mensuales

Retrato impreso del animal apadrinado

Diploma de reconocimiento

Tres entradas gratuitas luego de tres meses de aporte

luego de tres meses de aporte Parqueadero preferencial

Aporte de 30 dólares mensuales

Dos visitas personalizadas al animal junto a veterinarios y cuidadores

Cuatro pases gratuitos al Zoo luego de tres meses de aporte

al Zoo luego de tres meses de aporte Retrato impreso y diploma

Parqueadero preferencial

Aporte de 40 dólares mensuales