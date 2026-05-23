Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Zoológico de Quito busca padrinos para animales rescatados: Así funciona

Ciudadanos en general pueden apadrinar un animal del Zoológico de Quito a través de un aporte mensual.

El padarinamiento de un animal del Zoo Quito otorga entradas gratis.

Zoo Quito

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

23 may 2026 - 08:00

Unirse a Whatsapp

El Zoológico de Quito mantiene una campaña para que las personas puedan convertirse en madrinas o padrinos de animales silvestres rescatados.

La iniciativa busca financiar tratamientos veterinarios, alimentación y cuidados para especies que fueron víctimas de tráfico ilegal, maltrato o mascotización.

La propuesta funciona mediante aportes mensuales y permite que los ciudadanos apoyen directamente el trabajo del centro de rescate de animales ubicado en Guayllabamba, noreste de Quito.

Según el Zoo, “apoyar a uno es apoyar a todos”, porque los recursos se destinan al bienestar general de los animales bajo cuidado humano.

¿Cómo puede apadrinar a un animal?

Las personas interesadas deben ingresar a la página web oficial del programa y escoger el monto de su aporte mensual.

Luego, la página redirecciona a otra para realizar el pago respectivo. Todo el proceso es completamente en línea.

Los beneficios para los padrinos y madrinas varía según el monto de su aporte. Estos son los planes disponibles:

Aporte de 10 dólares mensuales

  • Retrato del animal apadrinado
  • Diploma de reconocimiento
  • Dos entradas gratuitas luego de cuatro meses de aporte
  • Parqueadero preferencial

Aporte de 20 dólares mensuales

  • Retrato impreso del animal apadrinado
  • Diploma de reconocimiento
  • Tres entradas gratuitas luego de tres meses de aporte
  • Parqueadero preferencial

Aporte de 30 dólares mensuales

  • Dos visitas personalizadas al animal junto a veterinarios y cuidadores
  • Cuatro pases gratuitos al Zoo luego de tres meses de aporte
  • Retrato impreso y diploma
  • Parqueadero preferencial

Aporte de 40 dólares mensuales

  • Retrato del animal apadrinado
  • Diploma de reconocimiento
  • Dos visitas personalizadas al animal junto a veterinarios y cuidadores
  • Cuatro entradas gratuitas luego de tres meses de aporte
  • Parqueadero preferencial

Te puede interesar