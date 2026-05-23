¿Se queda en Quito en el feriado? Estas son las rutas, experiencias y planes que puede disfrutar

La capital y sus alrededores ofrecen una amplia gama de actividades para disfrutar en feriado.

Quedarse en Quito durante el feriado ya no significa aburrimiento. Para este fin de semana largo por la Batalla de Pichincha, la capital ofrecerá rutas turísticas, experiencias comunitarias, recorridos gastronómicos, cine ecuatoriano y actividades culturales para quienes buscan planes diferentes sin salir de la ciudad.

Desde visitas teatralizadas hasta degustaciones de cerveza artesanal y recorridos por mercados tradicionales, Quito apuesta por el turismo local y las experiencias culturales.

Rutas turísticas y experiencias comunitarias en Quito

Uno de los planes destacados será la ruta “Lloa Mágico – Programa Paso a Paso”, prevista para este sábado 23 de mayo entre las 08:30 y 17:15.

La experiencia permitirá recorrer la parroquia rural de Lloa con actividades enfocadas en naturaleza, historia y gastronomía. El costo será de USD 18.

Otra alternativa será la experiencia gastronómica “Cervezas, Fermentados y Sabores de Quito”, organizada por Land of Hoppiness, que incluirá degustaciones y maridajes de productos locales este sábado de 10:00 a 16:00.

Recorridos históricos y teatro en La Loma Grande

Quienes prefieran actividades culturales podrán asistir a la experiencia teatralizada “Ecos de la Libertad: La Palabra de Espejo”, en el tradicional barrio de La Loma Grande.

La actividad se realizará el sábado de 14:00 a 16:30 e incluirá recorridos patrimoniales e interpretaciones artísticas sobre relatos históricos de la ciudad.

Tradiciones, medicina ancestral y naturaleza

Para el domingo 24 de mayo está programada la “Ruta Experiencias Vivas de Llano Grande”, que acercará a los visitantes a emprendimientos locales, medicina ancestral y tradiciones comunitarias.

Ese mismo día también se desarrollará la “Ruta Chakana”, impulsada por la Fundación Jocotoco en el sector de Pintag.

La experiencia incluirá recorridos por ecosistemas andinos y observación de flora y fauna.

Mercados, artesanos y sabores tradicionales

Otro de los atractivos para el feriado será la Ruta Turística de los Mercados, integrada por los mercados:

Mercado Santa Clara

Mercado Central

Mercado San Francisco

Mercado Iñaquito

Estos espacios destacan por su gastronomía, medicina ancestral, frutas, artesanías y productos tradicionales quiteños.

Además, en La Ronda, Casa 927 reunirá talleres artesanales y experiencias culturales.

Entre los espacios más llamativos está la heladería artesanal Dulce Jesús Mío, conocida por sabores tradicionales como “caca de perro” y “pájaro azul”.