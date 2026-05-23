Jefe negociador iraní promete respuesta 'aplastante' si Trump reanuda la guerra

El negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, avisó este sábado 23 de mayo de 2026 de una respuesta "aplastante" si el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, retoma las hostilidades.

Aseveró además, que Teherán ha aprovechado la tregua vigente desde el 8 de abril de 2026 para reconstruir sus fuerzas armadas.

"Nuestras fuerzas armadas se han reconstruido durante la tregua de tal manera que si Trump comete otro acto de locura y reinicia la guerra, (el resultado) será ciertamente más aplastante para EE.UU", publicó en redes sociales Qalibaf, que también es el presidente del Parlamento iraní.

El responsable hizo su advertencia tras reunirse en Teherán con el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal Asim Munir, una figura clave en los esfuerzos internacionales para encontrar una salida negociada al conflicto.

Irán acusa a EE.UU. de sabotear negociaciones

Irán también acusó a Estados Unidos de sabotear con "exigencias excesivas" las negociaciones para poner fin a la guerra en medio de especulaciones sobre una reanudación de las hostilidades.

Un cambio en la agenda del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció que no asistirá a la boda de su hijo por "asuntos de Estado", alimentó más estos temores.

En una conversación con el secretario general de la ONU, António Guterres, el canciller iraní, Abás Araqchi, se quejó de las "posiciones contradictorias y las repetidas exigencias excesivas" de Washington.

Estos factores "perturban el proceso de negociaciones llevado a cabo bajo la mediación de Pakistán", estimó el ministro iraní.

"A pesar de su profunda desconfianza hacia EE.UU., la República Islámica de Irán ha participado en el proceso diplomático con un enfoque responsable y la mayor seriedad, y busca alcanzar un resultado razonable y equitativo", añadió.