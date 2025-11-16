Bus cayó a un abismo en la vía Guaranda–Ambato, este domingo 16 de noviembre

Un siniestrod de tránsito se registró en la vía Guaranda - Ambato, este 16 de noviembre

Un siniestro de tránsito se registró, la tarde de este domingo 16 de noviembre del 2025, en la vía Guaranda–Ambato, a la altura de la parroquia Simiatug.

El Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 informó que un bus de pasajeros cayó a un abismo. La alerta sobre el siniestro de tránsito ingresó a las 12:07 a la central de emergencias.

Unidades de socorro como Bomberos, Policía y personal de salud se desplazaron al sitio para ayudar a las personas afectadas.

Varias personas resultaron heridas y se confirmó la muerte de tres de ellas. Moradores de la zona intervinieron para ayudar a quienes resultaron afectados.

El bus de la cooperativa Ambateñita se volcó varios metros por una pendiente cuando viajaba lleno de pasajeros. Varias personas quedaron tendidas entre la vegetación por la que rodó el vehículo.