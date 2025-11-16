Aeropuerto de Guayaquil pausó operaciones temporalmente por incidente con avión
Los vuelos que estaban por aterrizar y despegar de la pista tuvieron retrasos. Equipos de socorro trabajan para retirar la aeronave.
Un avioneta tuvo un incidente en la pista del Aeropuerto de Guayaquil.
Aviación Guayaquil.
Actualizada:
16 nov 2025 - 17:43
El Aeropuerto Internacional de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, suspendió temporalmente sus operaciones la tarde de este domingo 16 de noviembre del 2025.
La causa: un incidente en pista que involucra a una aeronave Beechcraft King Air F90, indicó Aviación Guayaquil en su cuenta de X.
Inmediatamente equipos de emergencia acudieron a la zona para retirar la aeronave de la mitad de la pista y restablecer las operaciones.
Al menos tres vuelos nacionales que estaban programados para aterrizar desde Quito después de las 16:00 se afectaron por este incidente. Y un vuelo que estaba por despegar hacia Quito también se afectó.
Y dos vuelos que estaban por partir a Nueva York y Santiago tampoco pudieron salir a la hora programada por el incidente
