Aeropuerto de Guayaquil pausó operaciones temporalmente por incidente con avión

Un avioneta tuvo un incidente en la pista del Aeropuerto de Guayaquil.

El Aeropuerto Internacional de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, suspendió temporalmente sus operaciones la tarde de este domingo 16 de noviembre del 2025.

La causa: un incidente en pista que involucra a una aeronave Beechcraft King Air F90, indicó Aviación Guayaquil en su cuenta de X.

Inmediatamente equipos de emergencia acudieron a la zona para retirar la aeronave de la mitad de la pista y restablecer las operaciones.

Al menos tres vuelos nacionales que estaban programados para aterrizar desde Quito después de las 16:00 se afectaron por este incidente. Y un vuelo que estaba por despegar hacia Quito también se afectó.

Y dos vuelos que estaban por partir a Nueva York y Santiago tampoco pudieron salir a la hora programada por el incidente