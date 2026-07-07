Sismos en Ecuador: Manabí y Santa Elena registraron temblores

Dos temblores sacudieron Ecuador la madrugada de este martes 7 de julio de 2026.

Dos sismos se registraron en Ecuador la madrugada de este martes 7 de julio de 2026, según el reporte del Instituto Geofísico.

El primer movimiento se registró en el mar a 31.86 kilómetros de Puerto López, en la provincia de Manabí.

El temblor tuvo una magnitud de 3.8 y ocurrió a las 03:34 a una profundidad de 10 kilómetros.

Por este sismo no se registraron daños materiales ni personas afectadas.

Un segundo temblor sorprendió a la Costa ecuatoriana a las 04:21, en la provincia de Santa Elena.

El movimiento alcanzó una magnitud de 3.6 a una profundidad de 37 kilómetros, cerca del recinto Aguas Verdes, en la ciudad de Santa Elena.

Las autoridades no reportaron ningún daño o persona afectada por el movimiento.

Ecuador se encuentran en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera constantes movimientos telúricos de diversa intensidad en el territorio.

Además, el Cinturón de Fuego del Pacífico, que tiene forma de herradura y bordea el océano, comprende a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Panamá y Costa Rica, entre otros.