Comercio, agricultura, infraestructura; las tres ramas con más inversión extranjera directa

El comercio y la agricultura son dos de los sectores que más inversión extranjera directa recibieron el primer trimestre de 2026.

Ecuador recibió USD 431,5 millones por Inversión Extranjera Directa el primer trimestre de 2026, lo que representa un significativo incremento del 85,7% en comparación con el mismo período del año anterior, según el último informe oficializado por el Banco Central del Ecuador (BCE).

Esta importante inyección económica, que supera en USD 199,1 millones el flujo registrado entre enero y marzo de 2025, se consolidó como uno de los arranques trimestrales más dinámicos de los últimos años.

Sectores estratégicos que lideran la inversión extranjera

De acuerdo con el reporte de Balanza de Pagos del BCE, los capitales internacionales se concentraron mayoritariamente en tres áreas estratégicas de la producción nacional:

Comercio: lideró la captación de recursos con USD 149,4 millones, consolidándose como el principal destino de los fondos extranjeros.

lideró la captación de recursos con consolidándose como el de los fondos extranjeros. Agricultura, silvicultura, caza y pesca: se ubicó en segundo lugar al recibir USD 101,8 millones , un repunte impulsado por el atractivo de los productos tradicionales y la agroexportación.

se ubicó en al recibir , un repunte impulsado por el atractivo de los productos tradicionales y la agroexportación. Industria manufacturera: registró un importante dinamismo captando USD 90,7 millones en el trimestre.

Origen de los capitales y dinamismo del mercado en 2026

El flujo de capitales del exterior también apuntaló otras actividades productivas esenciales, entre ellas:

Servicios prestados a empresas: recibió USD 35,2 millones , rubro que incluye actividades financieras y de seguros.

recibió , rubro que incluye actividades financieras y de seguros. Explotación de minas y canteras: tuvo un ingreso de USD 23,3 millones.

Transporte y almacenamiento: captó USD 20,3 millones.

captó Construcción: sumó USD 10,4 millones a la cuenta general del trimestre.

¿De dónde provienen los recursos y qué impulsó el alza?

El informe técnico detalló que los principales capitales provinieron de mercados asiáticos y de la región.

Singapur encabezó la lista con USD 105,1 millones, seguido de cerca por Perú, que aportó USD 101,6 millones. Más atrás destacaron naciones como Panamá, Suiza y los Países Bajos.

A nivel interno, el Central explicó que este crecimiento se sostuvo principalmente en el componente de utilidades reinvertidas (que sumaron USD 246,7 millones) junto con operaciones de acciones y participaciones de capital.