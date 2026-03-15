Dos sismos se registraron en Esmeraldas en un lapso de 30 minutos este 15 de marzo
Dos temblores sacudieron la provincia de Esmeraldas la mañana de este domingo 15 de marzo de 2026 , según el Instituto Geofísico.
Dos sismos se registraron en Esmeraldas este domingo 15 de marzo de 2026
Archivo
Compartir
Actualizada:
15 mar 2026 - 08:18
Dos sismos se sacudieron a Esmeraldas la mañana de este domingo 15 de marzo de 2026 , según un reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.
El primer movimiento telúrico fue de magnitud 4.3 en la escala de Richter. Ocurrió a 5 kilómetros de profundidad a 16,52 km de Muisne, Esmeraldas.
Según el reporte del Instituto Geofísico, el evento se registró a las 6:23. El segundo sucedió unos minutos más tarde, específicamente a las 06:54. Es decir, ambos ocurrieron en un intervalo de media hora.
El temblor fue de magnitud 3.3 y el epicentro fue a 16 kilómetros de Muisne, Esmeraldas. Estos dos temblores se registraron un día después de otro evento similar registrado en Pasaje, El Oro.
Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica. Por esta razón es frecuente que los temblores sorprendan a la población.
Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.
Compartir