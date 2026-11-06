Vía Babahoyo-Jujan con tramos anegados; estos son los 28 ríos desbordados este viernes 6
Las lluvias provocaron desbordamientos de ríos y esteros en Guayas, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena.
La vía Babahoyo-Jujan presenta tramos anegados y las autoridades piden conducir con precaución.
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Actualizado:
06 nov 2026 - 13:54
Ecuador registra 28 desbordamientos de ríos y otros cuerpos de agua en seis provincias, según el reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos de este viernes 6 de noviembre de 2026.
Las zonas afectadas se encuentran en:
- Guayas
- El Oro
- Esmeraldas
- Manabí
- Los Ríos
- Santa Elena
Guayas y Los Ríos concentran varios puntos afectados
En Guayas se reportan desbordamientos en los cantones Daule, Naranjal, Balzar, Santa Lucía, Naranjito, Pedro Carbo, Juján, Milagro y Lomas de Sargentillo.
En Los Ríos, los reportes corresponden a Babahoyo y Ventanas, con afectaciones relacionadas con los ríos Caracol, Oncebi, Las Trancas y Chilintomo, y el estero Bobo.
Desbordamientos también en Esmeraldas, Manabí y Santa Elena
En Esmeraldas se reportan desbordamientos de los ríos Cayapas, Chumundé, Meribe y Esmeraldas, en sectores de Eloy Alfaro y Rioverde, así como en la capital provincial.
En Manabí, los reportes corresponden a Jipijapa, en la parroquia Pedro Pablo Gómez, donde se menciona el río Casas Viejas.
En Santa Elena se identifican los ríos California, Salanguillo y Javita, en comunidades de la parroquia Colonche. Mientras tanto, en El Oro se reportó el desbordamiento del río Chilola, en el cantón Chilla.
Vía Babahoyo-Jujan presenta tramos anegados
Una de las vías afectadas es la Babahoyo-Jujan, donde se reporta acumulación de agua en varios tramos.
La Comisión de Tránsito del Ecuador pidió a los conductores circular con precaución.
Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones de riesgo en el país.
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