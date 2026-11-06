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Ecuador

Vía Babahoyo-Jujan con tramos anegados; estos son los 28 ríos desbordados este viernes 6

Las lluvias provocaron desbordamientos de ríos y esteros en Guayas, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena.

La vía Babahoyo-Jujan presenta tramos anegados y las autoridades piden conducir con precaución.

Captura de video

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

06 nov 2026 - 13:54

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Ecuador registra 28 desbordamientos de ríos y otros cuerpos de agua en seis provincias, según el reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos de este viernes 6 de noviembre de 2026. 

Las zonas afectadas se encuentran en:

  • Guayas
  • El Oro
  • Esmeraldas
  • Manabí
  • Los Ríos 
  • Santa Elena

Guayas y Los Ríos concentran varios puntos afectados

En Guayas se reportan desbordamientos en los cantones Daule, Naranjal, Balzar, Santa Lucía, Naranjito, Pedro Carbo, Juján, Milagro y Lomas de Sargentillo. 

En Los Ríos, los reportes corresponden a Babahoyo y Ventanas, con afectaciones relacionadas con los ríos Caracol, Oncebi, Las Trancas y Chilintomo, y el estero Bobo.

Desbordamientos también en Esmeraldas, Manabí y Santa Elena

En Esmeraldas se reportan desbordamientos de los ríos Cayapas, Chumundé, Meribe y Esmeraldas, en sectores de Eloy Alfaro y Rioverde, así como en la capital provincial. 

En Manabí, los reportes corresponden a Jipijapa, en la parroquia Pedro Pablo Gómez, donde se menciona el río Casas Viejas. 

En Santa Elena se identifican los ríos California, Salanguillo y Javita, en comunidades de la parroquia Colonche. Mientras tanto, en El Oro se reportó el desbordamiento del río Chilola, en el cantón Chilla.

Provincia Cantón / sector Río o estero desbordado
Guayas Daule – Laurel – El Laurel Estero El Cafial
Daule – Laurel – varios sectoresRío Pula
Daule – Laurel – varios sectoresRío Jaboncillo
Naranjal – Taura – recinto Jaime RoldósRío Jaguas
Balzar – cabecera cantonalEstero Perinao
Santa Lucía – recinto La JudithRío Pula
Naranjito – varios sectoresEstero El Chorrón
Pedro Carbo – recinto PasajeRío Canaan
Juján – vía Juján-Simón BolívarRío Amarillo
Milagro – Roberto Astudillo – Venecia Central y CórdovaRío Naranjito
Lomas de Sargentillo – varios recintosEstero Loco
Juján – varios recintosEstero Ñauza
El Oro Chilla – Chilola Río Chilola
Esmeraldas Eloy Alfaro – Telembi – Zapallo Grande Río Cayapas
Rioverde – ChumundéRío Chumundé
Rioverde – MeribeRío Meribe
Esmeraldas – San Mateo – Nuevo TabeteRío Esmeraldas
Esmeraldas – isla Luis Vargas TorresRío Esmeraldas
Manabí Jipijapa – Pedro Pablo Gómez – varios sectores Río Casas Viejas
Jipijapa – Pedro Pablo Gómez – varios sectores No especificado en el reporte
Los Ríos Babahoyo – Caracol – Unidad Educativa Caracol Río Caracol
Ventanas – ChacaritaRío Oncebi
Ventanas – Chacarita – PailónEstero Bobo
Ventanas – Chacarita – Los MilánRío Las Trancas
Babahoyo – Febres Cordero – Las CañitasRío Chilintomo
Santa Elena Colonche – comuna La Ponga Río California
Colonche – comuna SalanguilloRío Salanguillo
Colonche – comunas Ceibitos y San MarcosRío Javita

Vía Babahoyo-Jujan presenta tramos anegados

Una de las vías afectadas es la Babahoyo-Jujan, donde se reporta acumulación de agua en varios tramos. 

La Comisión de Tránsito del Ecuador pidió a los conductores circular con precaución. 

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones de riesgo en el país.

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