Vía Babahoyo-Jujan con tramos anegados; estos son los 28 ríos desbordados este viernes 6

La vía Babahoyo-Jujan presenta tramos anegados y las autoridades piden conducir con precaución.

Ecuador registra 28 desbordamientos de ríos y otros cuerpos de agua en seis provincias, según el reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos de este viernes 6 de noviembre de 2026.

Las zonas afectadas se encuentran en:

Guayas

El Oro

Esmeraldas

Manabí

Los Ríos

Santa Elena

Guayas y Los Ríos concentran varios puntos afectados

En Guayas se reportan desbordamientos en los cantones Daule, Naranjal, Balzar, Santa Lucía, Naranjito, Pedro Carbo, Juján, Milagro y Lomas de Sargentillo.

En Los Ríos, los reportes corresponden a Babahoyo y Ventanas, con afectaciones relacionadas con los ríos Caracol, Oncebi, Las Trancas y Chilintomo, y el estero Bobo.

Desbordamientos también en Esmeraldas, Manabí y Santa Elena

En Esmeraldas se reportan desbordamientos de los ríos Cayapas, Chumundé, Meribe y Esmeraldas, en sectores de Eloy Alfaro y Rioverde, así como en la capital provincial.

En Manabí, los reportes corresponden a Jipijapa, en la parroquia Pedro Pablo Gómez, donde se menciona el río Casas Viejas.

En Santa Elena se identifican los ríos California, Salanguillo y Javita, en comunidades de la parroquia Colonche. Mientras tanto, en El Oro se reportó el desbordamiento del río Chilola, en el cantón Chilla.

Provincia Cantón / sector Río o estero desbordado Guayas Daule – Laurel – El Laurel Estero El Cafial Daule – Laurel – varios sectores Río Pula Daule – Laurel – varios sectores Río Jaboncillo Naranjal – Taura – recinto Jaime Roldós Río Jaguas Balzar – cabecera cantonal Estero Perinao Santa Lucía – recinto La Judith Río Pula Naranjito – varios sectores Estero El Chorrón Pedro Carbo – recinto Pasaje Río Canaan Juján – vía Juján-Simón Bolívar Río Amarillo Milagro – Roberto Astudillo – Venecia Central y Córdova Río Naranjito Lomas de Sargentillo – varios recintos Estero Loco Juján – varios recintos Estero Ñauza El Oro Chilla – Chilola Río Chilola Esmeraldas Eloy Alfaro – Telembi – Zapallo Grande Río Cayapas Rioverde – Chumundé Río Chumundé Rioverde – Meribe Río Meribe Esmeraldas – San Mateo – Nuevo Tabete Río Esmeraldas Esmeraldas – isla Luis Vargas Torres Río Esmeraldas Manabí Jipijapa – Pedro Pablo Gómez – varios sectores Río Casas Viejas Jipijapa – Pedro Pablo Gómez – varios sectores No especificado en el reporte Los Ríos Babahoyo – Caracol – Unidad Educativa Caracol Río Caracol Ventanas – Chacarita Río Oncebi Ventanas – Chacarita – Pailón Estero Bobo Ventanas – Chacarita – Los Milán Río Las Trancas Babahoyo – Febres Cordero – Las Cañitas Río Chilintomo Santa Elena Colonche – comuna La Ponga Río California Colonche – comuna Salanguillo Río Salanguillo Colonche – comunas Ceibitos y San Marcos Río Javita

Vía Babahoyo-Jujan presenta tramos anegados

Una de las vías afectadas es la Babahoyo-Jujan, donde se reporta acumulación de agua en varios tramos.

La Comisión de Tránsito del Ecuador pidió a los conductores circular con precaución.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones de riesgo en el país.