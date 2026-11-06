Expectativa en Uruguay por la llegada del papa León XIV

Luego de 38 años desde la última visita de un pontífice a Uruguay, Montevideo alista una agenda que convoca a miles de fieles de la región.

La capital uruguaya se encuentra lista para recibir la tarde de este viernes 6 de noviembre de 2026 al papa León XIV, quien inicia formalmente su sexto viaje apostólico internacional.

El vuelo papal despegó durante la mañana desde el aeropuerto internacional "Leonardo Da Vinci" en Roma con destino al aeropuerto internacional de Carrasco, donde el aterrizaje está programado para las 16:30 (hora Uruguay).

Agenda y recorrido oficial del papa León XIV en Uruguay

Tras su arribo al aeropuerto, el Santo Padre se trasladará por la av. de la Rambla hacia el centro de la ciudad, según lo anunciado por la Sala de Prensa del Vaticano.

En la plaza Independencia se realizará la ceremonia de bienvenida oficial a las 17:30, y 15 minutos más tarde, el pontífice pronunciará su primer discurso ante autoridades estatales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El papa León XIV y el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, mantendrán una reunión privada en el edificio José Artigas.

Además, que el obispo de Roma acudirá al Cabildo de Montevideo para recibir las llaves de la ciudad, concluyendo sus actividades con la rezo de las Vísperas junto al clero y religiosos en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción.

Afluencia de fieles católicos

La estancia de tres días del Papa en Uruguay ha generado una masiva movilización de feligreses no solo a escala nacional, sino también desde países limítrofes como Argentina, Brasil y Paraguay.

Las autoridades locales prevén un alto flujo de peregrinos en las distintas actividades públicas programadas durante el fin de semana.